Gandolfi lo pagó caro con Cardona: “Fueron decisiones que analizamos”

La fecha 16 de la Liga BetPlay terminó el martes 29 de abril con el partido pendiente entre Atlético Nacional que recibió la visita del Deportivo Pasto. El equipo de Javier Gandolfi necesitaba sumar de a tres para poder meterse de lleno en la cima de la tabla de posiciones y para volver a sumar después de lo que fue la caída en la Copa CONMEBOL Libertadores de América.

Una noche en el Atanasio Girardot con una lluvia torrencial y con goles que festejaron más de 25,000 personas en el estadio representativo de Antioquia. El fútbol le volvió a sonreír a Javier Gandolfi y a Atlético Nacional y queda claro que, cuando Edwin Cardona figura en la cancha, todo fluye en el campo de juego.

Edwin Cardona regresó a la titularidad después de no haber iniciado contra Bahía, partido que perdieron en la Libertadores por la mínima diferencia. El volante marcó dos goles y gestó el segundo tanto de Nacional levantando un córner que peinó Alfredo Morelos y en el segundo palo, Andrés Román la empujó al fondo.

Javier Gandolfi aseveró en la rueda de prensa que no estuvo pendiente de las críticas por la no alineación de Edwin en la Libertadores y volvió a explicar el motivo de su no titularidad en Brasil.

DECLARACIONES DE JAVIER GANDOLFI SOBRE EDWIN CARDONA Y SUS ALINEACIONES

Después de la victoria que deja a Nacional como el líder de la tabla de posiciones, Javier Gandolfi entró a la rueda de prensa en donde fue indiferente a lo que se habla por fuera del estadio y de las críticas de los aficionados por sus decisiones, “en lo personal no escucho, no leo ni cuando gano, ni cuando pierdo. Entonces, estar en eje para mí, es clave”.

Posteriormente, tomó la palabra para contestar las inquietudes que hubo sobre Edwin Cardona y su no titularidad en la Copa Libertadores frente a Bahía, “”. no puedo hablar de lo que pasó en Copa, lo que sí puedo decir es que tomamos decisiones que analizamos".

A su vez, dedicó palabras para Edwin Cardona y lo puso como el ejemplo para los suplentes que quieren sumar en la cancha en algún tramo del partido, “entendemos que Edwin, cuando el balón pasa por sus pies, es un jugador distinto (...) me gustaría tener siempre la pócima que el que ingresa te dé respuesta. Analizamos y pongo lo mejor”.

En la semana, Nacional deberá preparar dos partidos cruciales para pensar en seguir con el liderato. El primero será ante Medellín en condición de visitante, y luego volverá a la Copa Libertadores para recibir a Internacional de Porto Alegre. Ante estos dos encuentros, afirmó, “voy a poner lo mejor para ganar. Cuando tenemos cuatro días de recuperación, el jugador llega con el tanque lleno. Este itinerario de partidos nos puede dar la posibilidad de contar con todos”.