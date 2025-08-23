Gandolfi pone mano firme en Nacional: decisión clave ante América

Desde el arco, el equipo paisa confía en la seguridad de David Ospina, quien será el encargado de liderar una defensa integrada por Andrés Felipe Román, Juan José Arias, William Tesillo y Camilo Cándido.

Esta línea de cuatro, con experiencia y equilibrio, pretende contrarrestar el poder ofensivo de los escarlatas. En el medio campo, los verdolagas apuestan por el orden y la creatividad con Jorman Campuzano, Juan Zapata, Marino Hinestroza y Edwin Cardona, mientras que en ataque se perfila un frente con Marlos Moreno y Alfredo Morelos, ambos con capacidad de desequilibrio y gol.

Nacional también llamó la atención por la presencia en la convocatoria de nombres que venían recuperándose de molestias físicas, como el uruguayo Facundo Batista, quien vuelve tras superar una fractura nasal.

A esto se suma el regreso de varios referentes que habían sido rotados en partidos anteriores, demostrando que Gandolfi pretende disputar el clásico con todas sus cartas fuertes. Este grupo de jugadores mezcla experiencia internacional con talento joven, una combinación que podría resultar decisiva en un escenario tan exigente como el Pascual.

Por su parte, América de Cali llega con una necesidad imperiosa de sumar puntos. Los dirigidos por Gabriel Raimondi se encuentran en la parte baja de la clasificación, con apenas cuatro unidades y ubicados en la casilla 18.

La presión de su afición, que exige resultados inmediatos, y el reto de enfrentar a su rival histórico, hacen que este encuentro sea determinante para el presente del club. Un tropiezo en casa podría aumentar la tensión sobre el proyecto deportivo del equipo escarlata.

Más allá de los números y la situación en la tabla, este clásico tiene un condimento especial: la intensa rivalidad entre antioqueños y vallecaucanos. El duelo, conocido como el "Clásico de Colombia", es uno de los más apasionantes del fútbol sudamericano y suele estar cargado de emociones y anécdotas históricas.

En los últimos enfrentamientos, Nacional logró una victoria ajustada en marzo de este año, mientras que América había goleado en un partido recordado a comienzos de 2024. Estos antecedentes alimentan el morbo y las expectativas de los hinchas de ambos bandos.