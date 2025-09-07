Cargando contenido

Gandolfi habló tras la eliminación de Nacional en Libertadores
Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional.
Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 22:37

Gandolfi reconoció el tema que lo "ocupa" en Nacional tras empatar el clásico

Nacional igualó con Medellín en un emocionante clásico paisa.

Atlético Nacional empató 3-3 con Deportivo Independiente Medellín en un vibrante clásico paisa, que en esta ocasión fue válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay-2 de 2025.

El equipo supo reponerse de estar en tres oportunidades con el marcador en contra para rescatar un punto y seguir en la parte alta de la tabla.

 

Gandolfi y los aspectos que lo ocupan en Nacional

Al término del encuentro, el director técnico Javier Gandolfi reconoció que para los aficionados fue emocionante el partido, pero al mismo tiempo dejó claro que hay aspectos que lo ocupan.

"Para los aficionados fue un clásico emocionante y uno de los que más disfrutaron. Con muy poquito sufrimos los goles, eso es lo que me ocupa y ese sabor amargo que me queda del partido", afirmó.

Gandolfi agregó que durante la semana comenzará a trabajar en corregir dichos detalles que lo ocupan, y además destacó el carácter de su equipo para sobreponerse al marcador adverso.

"Comenzaremos a trabajar en los detalles, pero también hay cosas positivas. El equipo tiene carácter", agregó.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 10

1. Junior - 20 puntos
2. Medellín - 20 puntos
3. Fortaleza - 18 puntos
4. Atlético Nacional - 17 puntos
5. Tolima - 17 puntos
6. Llaneros - 17 puntos
7. Bucaramanga - 16 puntos
8. Santa Fe - 13 puntos
9. Deportivo Pereira - 12 puntos
10. Alianza - 12 puntos
11. Envigado - 11 puntos
12. Deportivo Cali - 11 puntos
13. Unión Magdalena - 11 puntos
14. Boyacá Chicó - 10 puntos
15. La Equidad - 10 puntos
16. Pasto - 9 puntos
17. Once Caldas - 9 puntos
18. Millonarios - 8 puntos
19. Águilas Doradas - 8 puntos
20. América - 6 puntos
 

