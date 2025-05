Gandolfi reveló la preocupación: "Las emociones no pueden afectarnos"

Acabaron las emociones de la Liga BetPlay 2025-I en su última fecha con vibrantes duelos para confirmar a los ocho clubes clasificados que afrontarán los cuadrangulares semifinales. Uno de esos encuentros atractivos fue el de Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot. Los atlanticenses se quedaron con la victoria y amargaron a los verdolagas antes de Libertadores.

Nacional tuvo las chances para romper los ceros y hasta tuvo tiros en el palo en un duelo en el que no pudo estar Edwin Cardona y que tampoco podrá estar en las fases finales en la primera jornada. A la hora de hacer al análisis, Javier Gandolfi puso cara y afirmó que la realidad es triste por lo que se viene ahora y por una derrota que no estaba en planes por los primeros minutos de juego.

Con esta derrota, Nacional perdió terreno en la clasificación, pero aseguró la clasificación desde hace algunas fechas. Para pelear por el título, deberán medirse con Once Caldas, Millonarios y Santa Fe en un duro grupo que probará los esfuerzos antioqueños.

“NOS DEJA TRISTES ESTA DERROTA”; JAVIER GANDOLFI

El entrenador argentino dedicó palabras para Billy Arce que fue autor de uno de los dos goles, “la realidad es que con Billy como interior o como doble ‘5’ con Campuzano queríamos tener ese volumen de juego y aprovechar su buen pie. En gran parte fuimos superiores al rival, cuando no estás fino en la definición, el resultado puede ser negativo”.

Posteriormente, afirmó que, “me hubiese gustado terminar con un resultado distinto de local, me deja triste, pero estamos en un momento donde esas emociones no nos pueden afectar y debemos estar fuertes. Te puedo asegurar que hay que ganar todos los partidos porque están equipos importantes dentro de los ocho. Estamos a nada de cerrar la fase de grupos de Libertadores y de comenzar el cuadrangular, no nos pueden afectar las emociones”.

Pese a la derrota, Javier Gandolfi no olvidó el trámite del partido y dejó claro que, “rescato todas las opciones que creamos al rival que en gran parte nos esperó en ese bloque medio medio bajo. Ante una derrota aparece siempre lo negativo, pero me deja tranquilo. De local tenemos que ir a buscar y lo fuimos a buscar desde el principio. Si hay algo positivo es que el equipo genera y va e intenta”.

LOS RIESGOS QUE TUVO EN EL PLANTEAMIENTO

Gandolfi puso a Jorman Campuzano como el único hombre de marca en el juego. Buscaban atacarle al Junior, pero corrieron riesgo con ese único jugador de referencia, “la realidad es que con Billy cuando tuviera el balón se transformara en el interior para generar el volumen de juego. Cuando defendíamos, por ahí sí se tenía que poner al nivel de Campuzano”.

Solo tuvo una sustitución, "a medida que fue pasando el tiempo en el partido teníamos volumen con Marino y Billy que dieron profundidad, con Cándido y Román convertidos en extremos. No veía un recambio y hay veces que me preguntan por qué no cambio. Son situaciones que hay que tomar decisiones. Vi bien al equipo, creí que lo que tenía en cancha era lo mejor para el momento”.

Finalmente, habló sobre la Copa Libertadores y la falta de gol en los últimos juegos, “el itinerario de Libertadores es cenar acá, nos vamos al aeropuerto. Viajamos a Bolivia, seguimos a Uruguay. Mañana tenemos entrenamiento por la tarde, el martes entrenamos por la mañana y jugamos por la tarde”.

“En goles, creo que fuimos el equipo goleador del torneo y creo que, si estamos en ese punto un poco más finos, tenemos la tranquilidad vamos a convertir más. Para crear opciones hay que tener ese volumen de juego que pretendo y seguiremos trabajando en eso”, concluyó.