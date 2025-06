Gandolfi reveló su mayor miedo tras el empate de Nacional con Millonarios: “me preocupa”

Javier Gandolfi quedó preocupado por la falta de eficacia del equipo.

El entrenador de Atlético Nacional habló en rueda de prensa posterior al clásico disputado en el Estadio El Campín de Bogotá, mencionando entre otras cosas la falta de gol que viene sufriendo su equipo.

"Me preocupa la sequía. En el torneo regular fuimos los más goleadores y ahora estamos en una transición negativa de no convertir. Seguimos generando, tal vez hoy no tantas, pero el partido pasado el equipo remató mucho y estoy seguro de que se abrirá el arco en el momento justo para estar en donde queremos estar", aseguró el DT.

“Nos está costando sacar puntos como visitante, pero lo hicimos bien. Nos falta mejor toma de decisiones y tranquilidad. Sigo confiando en el grupo y trabajaremos para que el equipo tenga mejores herramientas”, añadió el estratega argentino.