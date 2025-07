Gandolfi sacó el paraguas tras Nacional 1-1 Santa Fe: "Trabajamos bien"

Un 1-1 se firmó en la noche del viernes 25 de julio entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe por la cuarta fecha de la Liga Betplay 2025-II. Los Verdolagas se fueron arriba con un gol de Edwin Cardona de penalti a los 15 minutos del primer tiempo, pero sufrieron el empate con un tanto -por la misma vía- de Harold Santiago Mosquera al 52'.

En consecuencia, los hinchas volvieron a salir con más dudas que certezas del Atanasio Girardot, y el entrenador Javier Gandolfi, pese a que trata de exponer los puntos altos que tiene su equipo, sigue sin convencer a los aficionados.

Las declaraciones de Javier Gandolfi luego del empate Nacional 1-1 Santa Fe

"Hasta el penal, el rival no nos pateó al arco, estaba planteando el partido así. Es un rival que no queríamos dejarle espacio porque son fuertes en situaciones de transición", dijo Gandolfi, resaltando una virtud de Santa Fe que no pudo contrarrestar Nacional.

"Trabajamos bien, pero la realidad es que me hubiese gustado otro resultado", dijo el entrenador de Nacional, quien nuevamente trató de destacar algunos aspectos de su cuerpo técnico y sus dirigidos.