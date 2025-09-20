Gandolfi se despidió de Nacional: "estuvimos a la altura"

El argentino Javier Gandolfi dejó de ser el director técnico de Atlético Nacional, después de caer ante Atlético Bucaramanga en condición de local en partido válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay.

La salida de Gandolfi se registró en medio de algunas críticas, principalmente, luego de la eliminación de la Copa Conmebol Libertadores en la ronda de octavos de final y de algunas irregularidades en el desempeño del equipo en el certamen local.

Tras darse a conocer el comunicado oficial, el entrenador argentino compartió una carta en sus redes sociales con la que se despidió de Atlético Nacional y en la que aseguró que "trabajó con la máxima dedicación y profesionalismo".

"A todos los verdolagas, les escribo a modo de cierre de este ciclo formando parte de esta gran institución. Llegamos con mucha ilusión y hemos trabajado con la máxima dedicación y profesionalismo, descubriendo día a día y en cada rincón, dentro y fuera de Colombia, lo que significa la enorme pasión por este club", empezó diciendo en su comunicado.