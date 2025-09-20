Actualizado:
Gandolfi se despidió de Nacional: "estuvimos a la altura"
Javier Gandolfi fue destituido del cargo de director técnico de Atlético Nacional.
El argentino Javier Gandolfi dejó de ser el director técnico de Atlético Nacional, después de caer ante Atlético Bucaramanga en condición de local en partido válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay.
La salida de Gandolfi se registró en medio de algunas críticas, principalmente, luego de la eliminación de la Copa Conmebol Libertadores en la ronda de octavos de final y de algunas irregularidades en el desempeño del equipo en el certamen local.
Tras darse a conocer el comunicado oficial, el entrenador argentino compartió una carta en sus redes sociales con la que se despidió de Atlético Nacional y en la que aseguró que "trabajó con la máxima dedicación y profesionalismo".
"A todos los verdolagas, les escribo a modo de cierre de este ciclo formando parte de esta gran institución. Llegamos con mucha ilusión y hemos trabajado con la máxima dedicación y profesionalismo, descubriendo día a día y en cada rincón, dentro y fuera de Colombia, lo que significa la enorme pasión por este club", empezó diciendo en su comunicado.
Gandolfi aseguró que él y su cuerpo técnico estuvieron a la altura del desafío de dirigir a Atlético Nacional.
"Estoy convencido, que con mi cuerpo técnico, hemos estado a la altura en el desarrollo de nuestras funciones, forjando una identificación con los valores y la tradición futbolística del club, sintiéndonos parte de la familia de Atlético Nacional desde el primer instante que llegamos a sus instalaciones", agregó.
Por otro lado, el entrenador reconoció que durante su estadía en el club se registraron "circunstancias difíciles de explicar".
"Todos sabemos que en el fútbol existen circunstancias difíciles de explicar, que no están ligadas solo al trabajo y sus métodos, pero estoy seguro que dejamos una buena base a futuro y que el balance es positivo".
Finalmente, Javier Gandolfi le agradeció a los directivos, hinchas y especialmente al plantel de jugadores.
"Quiero agradecer a la propiedad, a su presidente y a la dirección deportiva, la confianza y la libertad con la que hemos trabajado, al plantel por su entrega, compromiso y sana convivencia, fue un honor dirigirlos, también quiero resaltar a todos los empleados y colaboraciones que con su respeto y predisposición nos hicieron más fácil el día a día y por último a todos los hinchas que con su aliento nos acompañaron en cada partido y en todo momento", puntualizó.
