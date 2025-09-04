Gandolfi se escudó en la Selección Colombia tras empatar con Quindío: “es un factor”

Gandolfi admitió que fue uno de los peores partidos de Atlético Nacional

El entrenador argentino habló en rueda de prensa posterior al duelo disputado en el Estadio Centenario de la ciudad de Armenia, dejando claro que el primer tiempo del equipo fue muy mal jugado, mencionando que la expulsión de Marlos Moreno afectó y que los jugadores de Nacional que están en la Selección Colombia son bajas considerables que pueden influir en el bajón de rendimiento.

“En el primer tiempo me fui bastante preocupado por la forma, fue uno de los primeros que más nos costó, no creamos situaciones. En el segundo tiempo, el equipo reaccionó y terminamos empatando un partido que fue uno de los peores que jugamos”, dijo Gandolfi.

“Seguimos pecando con el tema de las expulsiones... la falta de jugadores puede ser un factor, tenemos cinco en Selección, pero eso no nos va a detener”, concluyó el técnico argentino.