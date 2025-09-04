Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 07:11
Gandolfi se escudó en la Selección Colombia tras empatar con Quindío: “es un factor”
El entrenador de Atlético Nacional confesó alta preocupación tras el duelo por Copa BetPlay.
Uno de los partidos de octavos de final de la Copa BetPlay que se desarrolló recientemente fue protagonizado por el Deportes Quindío y el conjunto de Atlético Nacional, compromiso donde el equipo ‘verdolaga’ empató 2-2, pero terminó avanzando por haber ganado por 4-0 el duelo de ida disputado en el Estadio Atanasio Girardot.
El equipo dirigido por el técnico Javier Gandolfi se vio en algún momento 2-0 abajo en el marcador y la preocupación invadió al hincha de Atlético Nacional, sin embargo, el equipo mejoró en la parte final del segundo tiempo y logró emparejar el partido con un doblete de Andrés Sarmiento.
Lea también: Nacional sufrió, empató y clasificó: Quindío no pudo hacer la hazaña
En otras noticias: Comparamos el Nacional de Gandolfi con el que era dirigido por Juárez
Gandolfi admitió que fue uno de los peores partidos de Atlético Nacional
El entrenador argentino habló en rueda de prensa posterior al duelo disputado en el Estadio Centenario de la ciudad de Armenia, dejando claro que el primer tiempo del equipo fue muy mal jugado, mencionando que la expulsión de Marlos Moreno afectó y que los jugadores de Nacional que están en la Selección Colombia son bajas considerables que pueden influir en el bajón de rendimiento.
“En el primer tiempo me fui bastante preocupado por la forma, fue uno de los primeros que más nos costó, no creamos situaciones. En el segundo tiempo, el equipo reaccionó y terminamos empatando un partido que fue uno de los peores que jugamos”, dijo Gandolfi.
“Seguimos pecando con el tema de las expulsiones... la falta de jugadores puede ser un factor, tenemos cinco en Selección, pero eso no nos va a detener”, concluyó el técnico argentino.
Rueda de prensa de Javier Gandolfi
Nacional ya piensa en el clásico ante Medellín
Por otro lado, el DT argentino resaltó la actitud de los jugadores para reponerse ante la dificultad de perder el partido 2-0 y sufrir una expulsión al minuto 76, mencionando una buena estadística que sostiene actualmente Nacional y que lo deja con buenas sensaciones para el duelo ante Medellín del próximo domingo.
“La actitud es una de las cosas que resalto de este grupo y es por eso llevamos 12 partidos sin conocer la derrota. Se puede escuchar fácil, pero es trabajo... el grupo está bien y convencido que daremos un gran paso el fin de semana”, añadió Gandolfi.
Fuente
Antena 2