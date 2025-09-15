Gandolfi tendría los días contados en Nacional: reunión definitiva

Atlético Nacional sigue sin levantar cabeza en la temporada 2025 desde que Javier Gandolfi tomó el mando del club a inicios del presente año. Ilusionó con la Copa Libertadores, pero quedó eliminado en los octavos de final, y en los torneos locales el rendimiento ha sido bastante irregular.

En el semestre de apertura el 'verde paisa' logró llegar hasta los cuadrangulares finales, pero se quedó en el camino, y en lo que va de la competencia de clausura su puesto no está asegurado, ha sumado pocas victorias y Javier Gandolfi sigue cometiendo varios errores que no le agradan a los hinchas, quienes están metiendo presión a las directivas, quienes realizarán pronto una reunión para definir su futuro.

Le puede interesar: Nacional pecó por inocente: la dura sanción que caerá por cuatro extranjeros

Nacional hará reunión para definir el futuro de Javier Gandolfi

El cuadro 'verdolaga' sumó una nueva derrota en la Liga BetPlay enfrentando en el marco de la fecha 11 a Atlético Bucaramanga, equipo comandado por Leonel Álvarez que se quedó con los tres puntos en el Atanasio Girardot con 10 jugadores desde que arrancó la primera parte.

En este duelo ante el cuadro 'leopardo', Nacional no solo perdió, sino que el estratega argentino cometió un grave error en el transcurso del partido, ya que contó con cuatro jugadores extranjeros dentro del terreno de juego. Este hecho le podría costar que ahora la victoria de Bucaramanga sea de 0-3, algo que perjudicaría más la posición del 'verde paisa' en la Liga BetPlay.