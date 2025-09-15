Cargando contenido

Javier Gandolfi está contra las cuerdas en Nacional
Gandolfi tendría los días contados en Nacional: reunión definitiva

Javier Gandolfi vuelve a ser noticia con Nacional y su puesto estaría en peligro.

Atlético Nacional sigue sin levantar cabeza en la temporada 2025 desde que Javier Gandolfi tomó el mando del club a inicios del presente año. Ilusionó con la Copa Libertadores, pero quedó eliminado en los octavos de final, y en los torneos locales el rendimiento ha sido bastante irregular. 

En el semestre de apertura el 'verde paisa' logró llegar hasta los cuadrangulares finales, pero se quedó en el camino, y en lo que va de la competencia de clausura su puesto no está asegurado, ha sumado pocas victorias y Javier Gandolfi sigue cometiendo varios errores que no le agradan a los hinchas, quienes están metiendo presión a las directivas, quienes realizarán pronto una reunión para definir su futuro. 

Nacional hará reunión para definir el futuro de Javier Gandolfi 

El cuadro 'verdolaga' sumó una nueva derrota en la Liga BetPlay enfrentando en el marco de la fecha 11 a Atlético Bucaramanga, equipo comandado por Leonel Álvarez que se quedó con los tres puntos en el Atanasio Girardot con 10 jugadores desde que arrancó la primera parte. 

En este duelo ante el cuadro 'leopardo', Nacional no solo perdió, sino que el estratega argentino cometió un grave error en el transcurso del partido, ya que contó con cuatro jugadores extranjeros dentro del terreno de juego. Este hecho le podría costar que ahora la victoria de Bucaramanga sea de 0-3, algo que perjudicaría más la posición del 'verde paisa' en la Liga BetPlay. 

 

 

Este acontecimiento causó que los hinchas incrementaran la presión sobre las directivas para que tomen medidas al respecto. Varias fuentes han dado a conocer que claramente contaba con el apoyo para continuar dirigiendo, pero mantener una relación sana con los fanáticos también es importante, por lo que en los próximos días se llevará a cabo una reunión con el comité deportivo del club.  

Próximo partido de Javier Gandolfi con Nacional en la Liga BetPlay 

Javier Gandolfi tendría una prueba de fuego en la fecha 12 de la Liga BetPlay, en donde deberá visitar a Unión Magdalena el domingo 21 de septiembre. 

