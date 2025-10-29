Actualizado:
Ganó Águilas, ganó Alianza: Millonarios y Santa Fe sufren en Liga Betplay
Los dos equipos más grandes de la capital están fuera de los ocho y muy cerca de quedar eliminados.
La Liga Betplay 2025 ll podría traer varias sorpresas con sus cuadrangulares semifinales, varios equipos grandes están complicados e incluso uno ya se quedó por fuera. Equipos como Millonarios o Santa Fe han tenido un segundo semestre de 2025 para el olvido, temporadas muy irregulares que los tienen haciendo cuentas para clasificar al grupo de los ocho.
Los ocho siguen ganando
Los primeros 6 ya están clasificados, eso deja únicamente dos cupos para 7 equipos que todavía aspiran a clasificar, Millonarios, Santa Fe y América hacen parte de estos, pero en este momento están por fuera del grupo de los ocho. La situación se pone aún más grave si se tiene en cuenta que tanto Águilas como Alianza que son séptimo y octavo respectivamente siguen ganando, ayer ambos lo hicieron por la fecha 18 y le metieron presión a los grandes.
Ambos equipos consiguieron victorias muy apretadas, los dos 1-0, uno frente a Envigado y el otro frente al Cali, dejándolo completamente eliminado. Ahora el trabajo lo tienen que hacer los de abajo, los grandes que aspiran a meterse. Este semestre ha sido bueno para los llamados equipos "chicos", Bucaramanga está primero, Fortaleza ya clasificó y con los dos que siguen adentro podrían ser cuatro equipos "distintos" en cuadrangulares.
Ahora los "grandes" se la juegan toda
Tanto Millonarios como Santa Fe tienen la responsabilidad con sus hinchadas de ganar hoy, un empate o una derrota los dejaría eliminados a falta de dos jornadas. Los embajadores por su lado recibirán a Once Caldas, otro de los equipos que necesita ganar para seguir ilusionado con clasificar, mientras que los cardenales tendrá una durísima visita al Metropolitano de Barranquilla para enfrentar al Junior.
