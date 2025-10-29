Ganó Águilas, ganó Alianza: Millonarios y Santa Fe sufren en Liga Betplay

Los ocho siguen ganando

Los primeros 6 ya están clasificados, eso deja únicamente dos cupos para 7 equipos que todavía aspiran a clasificar, Millonarios, Santa Fe y América hacen parte de estos, pero en este momento están por fuera del grupo de los ocho. La situación se pone aún más grave si se tiene en cuenta que tanto Águilas como Alianza que son séptimo y octavo respectivamente siguen ganando, ayer ambos lo hicieron por la fecha 18 y le metieron presión a los grandes.

Ambos equipos consiguieron victorias muy apretadas, los dos 1-0, uno frente a Envigado y el otro frente al Cali, dejándolo completamente eliminado. Ahora el trabajo lo tienen que hacer los de abajo, los grandes que aspiran a meterse. Este semestre ha sido bueno para los llamados equipos "chicos", Bucaramanga está primero, Fortaleza ya clasificó y con los dos que siguen adentro podrían ser cuatro equipos "distintos" en cuadrangulares.