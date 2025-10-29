Cargando contenido

Millonarios se queda con 10 ante Santa Fe
Millonarios se queda con 10 ante Santa Fe
@MillosFCoficial
Liga Betplay
Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 08:11

Ganó Águilas, ganó Alianza: Millonarios y Santa Fe sufren en Liga Betplay

Los dos equipos más grandes de la capital están fuera de los ocho y muy cerca de quedar eliminados.

La Liga Betplay 2025 ll podría traer varias sorpresas con sus cuadrangulares semifinales, varios equipos grandes están complicados e incluso uno ya se quedó por fuera. Equipos como Millonarios o Santa Fe han tenido un segundo semestre de 2025 para el olvido, temporadas muy irregulares que los tienen haciendo cuentas para clasificar al grupo de los ocho. 

Lea también
Image
Flavio Robatto, entrenador argentino

¿Quién es Flavio Robatto? El director técnico sondeado por Santa Fe

Ver más

Los ocho siguen ganando

Los primeros 6 ya están clasificados, eso deja únicamente dos cupos para 7 equipos que todavía aspiran a clasificar, Millonarios, Santa Fe y América hacen parte de estos, pero en este momento están por fuera del grupo de los ocho. La situación se pone aún más grave si se tiene en cuenta que tanto Águilas como Alianza que son séptimo y octavo respectivamente siguen ganando, ayer ambos lo hicieron por la fecha 18 y le metieron presión a los grandes. 

Ambos equipos consiguieron victorias muy apretadas, los dos 1-0, uno frente a Envigado y el otro frente al Cali, dejándolo completamente eliminado. Ahora el trabajo lo tienen que hacer los de abajo, los grandes que aspiran a meterse. Este semestre ha sido bueno para los llamados equipos "chicos", Bucaramanga está primero, Fortaleza ya clasificó y con los dos que siguen adentro podrían ser cuatro equipos "distintos" en cuadrangulares.

Lea también
Image
Millonarios se queda con otra figura hasta 2027

Millonarios no se detiene: renovó destacada figura hasta 2027

Ver más

Ahora los "grandes" se la juegan toda

Tanto Millonarios como Santa Fe tienen la responsabilidad con sus hinchadas de ganar hoy, un empate o una derrota los dejaría eliminados a falta de dos jornadas. Los embajadores por su lado recibirán a Once Caldas, otro de los equipos que necesita ganar para seguir ilusionado con clasificar, mientras que los cardenales tendrá una durísima visita al Metropolitano de Barranquilla para enfrentar al Junior. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen

Cuadrangulares Liga BetPlay

Imagen
Millonarios

Millonarios

Imagen
Independiente Santa Fe

Santa Fe

Imagen

Águilas Doradas

Imagen
Alianza Petrolera

Alianza FC

Cargando más contenidos

Fin del contenido