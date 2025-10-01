Gareca soltó portazo a un club de Liga BetPlay: “Nunca lo dirigiría”

Sin duda alguna, Ricardo Gareca es un entrenador que dejó huella como delantero en América de Cali y desde ese momento, su nombre ha estado muy conectado con lo que es el cuadro escarlata. El ‘Tigre’ se fue de la selección de Chile después de unas malas Eliminatorias Sudamericanas en las que quedó último sin opciones de sellar la clasificación para el Mundial.

Con su pasado en América, desde hace algunos años ha sonado la posibilidad de que tome las riendas del cuadro escarlata. Firmó con la selección de Chile y ahí se apagó la posibilidad, justo cuando había hablado con Marcela Gómez, actual presidenta del cuadro escarlata.

Ahora sin equipo tras salir de la dirección técnica de Chile, podría ser una de las opciones para América que sufre en la Liga BetPlay para clasificar a los cuadrangulares con David González como el entrenador. En entrevista con Agenda Escarlata, Ricardo Gareca afirmó que no dirigiría a un equipo del rentado colombiano.

EL EQUIPO QUE NUNCA DIRIGIRÍA RICARDO GARECA EN LA LIGA BETPLAY

El ‘Tigre’ no descarta las posibilidades de dirigir en la Liga BetPlay. Ahora está dedicado a emprendimientos en Argentina a la espera de una nueva oportunidad. En ESPN Argentina, afirmó que está cómodo sin el estrés de las sesiones de entrenamiento y de lo que conlleva dirigir a un equipo o a una selección, pero sabe que tarde o temprano volverá a trabajar.

Bajo esa premisa, Ricardo Gareca afirmó que en 2026 volvería a los banquillos a la espera de las ofertas que le lleguen. Sin embargo, en diálogo con Agenda Escarlata dejó claro que sigue el fútbol colombiano, que le gusta Colombia y sus ciudades, pero le cerró la puerta a la posibilidad de dirigir a un equipo.

Se trata nada más ni nada menos que el Deportivo Cali por la rivalidad que hay entre el América, equipo en donde jugó por varios años y al que le tiene mucho cariño, “sé que existe una rivalidad muy grande que de pronto el hincha tiene y la puedo considerar, por supuesto, llegado el momento, si alguien me puede hablar de estos equipos, podría llegar a considerar la gran rivalidad que hay en el América con los restantes equipos”.

Acto seguido soltó que, “lo que si no dirigiría es al Cali, porque, con todo respeto que me merece al Deportivo Cali, por lo grande que es y por todos los encuentros que tuvimos en contra, pero en Cali no lo dirigiría”. Con eso quedó más claro que no tomaría las riendas azucareras.

¿CUÁL SERÍA SU PRÓXIMO EQUIPO? RICARDO GARECA NO LE CIERRA PUERTAS A NADA

Con ESPN F90, el entrenador argentino sentenció que su vuelta a la dirección técnica sería en el 2026 sin dar claves de cuál podría ser su rumbo. Nunca ha bajado los brazos con la intención de volver a Vélez Sarsfield, pero no le cierra las puertas a absolutamente nadie.

En Agenda Escarlata indicó que en su país o afuera de Argentina podría dirigir a la espera de ofertas. “recién el año próximo de salirme algo, ya sea en el extranjero o en mi país, o acá en Argentina, lo haría recién el año que viene”. Bajo ese panorama tomará las riendas de alguna institución o selección a partir del 2026 cuando él defina su vuelta a los banquillos.