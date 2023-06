Gareca y su versión sobre una posible llegada al América: "Recibí una llamada, pero..."

América de Cali se quedó sin opciones de pelear por el título del primer semestre de 2023. El equipo escarlata ya piensa en lo que será la segunda mitad del año y todo apunta a que la continuidad de Alexandre Guimaraes tiene pocas chances para el siguiente torneo.

Una de las opciones que se ha mencionado para ser el remplazo del técnico costarricense es uno de los ídolos del club; Ricardo Gareca. El ex técnico de Perú dejó de ser DT de Vélez y se ha mencionado la posibilidad de que arribe al cuadro rojo.

La ilusión de los hinchas americanos era poder ver a su histórico nueve como entrenador. Todos esto en lo que sería el segundo paso del argentino por el banquillo del equipo caleño. Sin embargo, fue el propio Gareca quién salió al paso para revelar que ha sucedido al respecto.

"No he recibido ninguna llamada del América hoy por hoy. Recibí una llamada del América cuando me desvincule de Perú, hablé brevemente con Tulio Gómez" Ricardo Gareca, entrenador argentino.

Según reveló el propio entrenador, los rojos no han tenido ningún acercamiento. América no se ha contactado con el técnico, al igual que en días anteriores, otros dos hombres como Lucas González y Alejandro Restrepo señalaran que aunque todo mundo los da como candidatos, no han tenido contactos con el club.

Por ahora, habrá que esperar si la decisión del onceno rojo se inclina por apostar a la continuidad de Guimaraes. Parece que la relación no ha sido la mejor en el último tiempo y eso podría afectar la renovación.