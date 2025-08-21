Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 13:43
'Gato' Pérez rompió el silencio sobre los fichajes de Millonarios: "debíamos buscar"
El director deportivo del cuadro azul habló de rumores acerca del estado físico de varios jugadores.
Este jueves 21 de agosto se llevó a cabo una rueda de prensa extraordinaria por parte de Millonarios, equipo que en la jornada de ayer cayó 2-1 ante Unión Magdalena y como consecuencia dio salida al técnico David González.
El equipo ‘embajador’ atraviesa una crisis que tiene a los hinchas enojados y decepcionados con el rendimiento que se ha mostrado en este segundo semestre del año, donde una de las grandes críticas que apuntan los aficionados tiene que ver con la floja inversión que le hacen a la plantilla de jugadores.
Lea también: Portazo de Hernán Torres; habría descartado dirigir este equipo colombiano
En otras noticias: ¿podría llegar nuevamente Juan Carlos Osorio al banquillo de Millonarios?
‘Gato’ Pérez explicó los fichajes de Millonarios
El director deportivo del conjunto ‘albiazul’, Ricardo el ‘Gato’ Pérez estuvo en la rueda de prensa junto con el presidente Enrique Camacho y el capitán David Mackalister Silva, allí, explicó la contratación de jugadores que de momento no se han destacado en el club y dejó claro que todos fueron avalados por el técnico David González, ante el rumor de alguna imposición de Jorge Cabezas y Bruno Sávio.
“Como lo decía el presidente con la salida de jugadores debíamos buscar sus reemplazos, posición por posición, se hace la elección de jugadores, se comparte con el cuerpo técnico, se traen con el aval del cuerpo técnico, se traen y todos esperamos que lleguen y lo hagan bien, lastimosamente el inicio no ha sido el ideal, pero eso no quiere decir que no sean buenos jugadores y que no se hayan analizado previamente”, empezó diciendo Pérez.
El criterio que usa Millonarios para contratar jugadores
Tanto Ricardo Pérez como el presidente Camacho coincidieron que la idea era traer jugadores de la misma importancia a los que se fueron, sin embargo, muchos no lo sientes así y aseguran que los jugadores contratados para este semestre han mostrado flojo nivel, una situación que defendió el director deportivo.
“La mayoría de los refuerzos llegaron con ritmo, el arquero de Amores no llegó lesionado, tuvo molestia en los primeros entrenamientos con Millonarios, pero venía tapando con Peñarol en liga y copa, Bruno es el único que no venía con ritmo, Jorge Cabezas, Edwin Mosquera y Cañozales (que se lesionó una mano durante un entrenamiento) también venían jugando”, dijo el director deportivo.
“Es un momento difícil, esperamos que nuestros jugadores que tengan alguna molestia estén a disposición lo más pronto posible, nuestra hinchada exige y lo sabemos, la única forma de sacar esto adelante es juntos, entendemos que las protestas sigan”, añadió Ricardo.
Fuente
Antena 2