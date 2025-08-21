'Gato' Pérez rompió el silencio sobre los fichajes de Millonarios: "debíamos buscar"

El criterio que usa Millonarios para contratar jugadores

Tanto Ricardo Pérez como el presidente Camacho coincidieron que la idea era traer jugadores de la misma importancia a los que se fueron, sin embargo, muchos no lo sientes así y aseguran que los jugadores contratados para este semestre han mostrado flojo nivel, una situación que defendió el director deportivo.

“La mayoría de los refuerzos llegaron con ritmo, el arquero de Amores no llegó lesionado, tuvo molestia en los primeros entrenamientos con Millonarios, pero venía tapando con Peñarol en liga y copa, Bruno es el único que no venía con ritmo, Jorge Cabezas, Edwin Mosquera y Cañozales (que se lesionó una mano durante un entrenamiento) también venían jugando”, dijo el director deportivo.

“Es un momento difícil, esperamos que nuestros jugadores que tengan alguna molestia estén a disposición lo más pronto posible, nuestra hinchada exige y lo sabemos, la única forma de sacar esto adelante es juntos, entendemos que las protestas sigan”, añadió Ricardo.