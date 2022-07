Gio Moreno se desahogó: habló del equipo del FPC al cual iría tras salir de Nacional

Giovanni Moreno se desahogó, luego que no le fuera renovado su contrato en Atlético Nacional. El jugador dio sus impresiones de cómo fue el proceso de salida en el cuadro verdolaga, luego de quedar campeón hace dos semanas.

Salida de Nacional

“Mi sueño era salir campeón e irme, pero me siento con la injusticia y rabia que no les puedo dar gusto. Yo me quería ir con la gente, con mis amigos, no así, por eso me da bronca. Siempre me mantengo peleando conmigo viendo el otro escenario, si no hubiésemos salido campeón, qué hubiese pasado. En Colombia siempre voy a querer a Nacional y Envigado”.

Futuro y nuevo equipo

“Tengo que mirar qué va a pasar. No sé dónde voy a jugar. Espero que si voy al Junior, la gente no me crucifique porque saben lo que los quiero, lo que hice para volver; unque muchos no los sepan, que entiendan que no lo estoy haciendo por demostrarles ni nada sino porque sentía que podía tener compitiendo”.

Lo que siente tras la salida de Nacional

““A veces me levanto y digo: ¿marica, es en serio que por eso (me sacaron)? Y me cuestiono por qué me pongo a decir esas cosas. Pero luego digo, estaba haciendo lo correcto porque no era mi pensamiento sino el de todo el equipo: yo era el vocero. Quería saber qué fue lo que les molestó, y yo desde el primer día dije que lo sentía si los había hecho pasar un mal momento; mi intención nunca fue pasar por encima de la institución ni faltarle a nadie”.

Lo que siente hoy

“Es muy difícil que los jugadores se rebelen, pero no estoy pidiendo esto o que se vayan en contra, sino que no se dejen, que no tengan que seguir un libreto, que no le falten el respeto a nadie. Que me equivoqué, me disculpo”.