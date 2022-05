Giovanni Moreno anunció cuando sería su retiro; sería antes de lo esperado

El jugador señaló que el tema de importancia en este momento es el equipo. Reconoció que su adaptación a Nacional no fue fácil. Sin embargo, las sensaciones han mejorado.

“Muy contento. Me siento como cuando en mi primera etapa en Nacional. Vivo contento de estar en unas finales. Como lo dije al inicio, me precipité en querer jugar y no estaba al 100 %, pero después la gente se dio cuenta que estaba retomando mi nivel", puntualizó el futbolista.

Nacional arrancara los cuadrangulares ante Junior este fin de semana. El conjunto verdolaga visitará el próximo sábado al onceno tiburón sobre las 07:30 pm en el Metropolitano de Barranquilla.