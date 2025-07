Giovanni Moreno 'coqueteó' con Medellín tras su salida de Nacional: "Tenía mucha rabia"

A sus 36 años de edad, Giovanni Moreno se retiró del fútbol profesional tras disfrutar su última etapa con Atlético Nacional, con quien logró la estrella número 17 durante el primer semestre de 2022. Después de allí, se especuló con un posible regreso. Sin embargo, todo se quedó en rumores.

Y es que el volante, que también supo vestir la camiseta de la Selección Colombia, tenía la intención de continuar con su carrera. Sin embargo, no recibió ninguna oportunidad concreta a pesar de que tuvo ofertas de equipos como Junior, Once Caldas o América de Cali.

Asimismo, surgió la posibilidad de que Nacional le pudiera ofrecer un puesto en el cuerpo técnico o como parte de las directivas. No obstante, esta opción también perdió fuerza. Al margen de estos rumores, el propio jugador también tuvo acercamientos con el Independiente Medellín al terminar su segunda etapa defendiendo la camiseta verdolaga.

¿Cómo fue el acercamiento entre Giovanni Moreno e Independiente Medellín?

En entrevista para el programa Saque Largo, de Win Sports, Moreno confesó que tuvo una fuerte intención de llegar al equipo poderoso: "Tenía mucha rabia en ese momento porque la gente me lo pedía, y me decían: 'Nosotros no tenemos la culpa de que los directivos te saquen así. No nos hagas esto', y yo decía que vine a jugar gratis a Nacional y salimos campeones", expresó.

Según explicó el exjugador, tuvo su conversación con los directivos del Medellín en medio de la frustración que supuso su salida de Nacional tras ganar el título de la Liga BetPlay. Sin embargo, analizó mejor la situación y decidió no cambiar de vereda.

"Hay jugadores que son insignias. Yo creo que nadie vería a Mao Molina o al Choronta Restrepo con la camiseta de Nacional. Respeto a la gente del Medellín y me quería en su equipo, pero hay jugadores que son de un solo equipo", concluyó.