Giovanni Moreno se acercaría al fútbol colombiano: ya tuvo oferta

Tras quedar campeón con el Atlético Nacional en 2022 enfrentando en la final al Deportes Tolima, Giovanni Moreno no pudo continuar en el club, pese a que se había indicado que renovó contrato con la institución. El adiós de un ídolo como Gio se dio por la puerta de atrás.

En la rueda de prensa post título, Giovanni Moreno dio unas declaraciones, que, tal vez no debió haber dicho. Contagiado por la euforia de quedar campeón, el talentoso volante con pasado en Racing Club de Avellaneda y en China en el Shanghái Shenhua, señaló que Hernán Darío Herrera, mejor conocido como el ‘Arriero’ era el técnico que menos dinero ganaba en todo el Fútbol Profesional Colombiano.

Su salida se dio de manera repentina, afectando al club drásticamente, según lo dicho por algunos integrantes del club en el segundo semestre de 2022. Se rumoreó la llegada de Giovanni al Envigado, pero no se confirmó nada. El futuro de Gio está ligado al club de James Rodríguez, Atlético Parceros de la Kings League Latinoamérica, al igual que el talentoso futbolista de salón, Angellot Caro.

Sin embargo, en febrero de 2024, salió el rumor de que Giovanni Moreno está en el radar del Fútbol Profesional Colombiano, con un club que mandó una oferta para quedarse con el volante. Pues, el periodista argentino, Mariano Olsen señaló que Gio fue acercado a una institución de la Liga BetPlay. Envigado ya lo había tentado para que, posiblemente se retire en el equipo que lo vio nacer.

Aunque Mariano Olsen no dio mayores detalles acerca del club, sí afirmó que un director técnico intentó ficharlo. Dentro de los comentarios, desvelan que podía ser el Atlético Bucaramanga por una buena relación con Rafael Dudamel, no obstante, no hay claridad sobre qué institución fue. Pese a los esfuerzos, Moreno habría rechazado la oferta.