Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 07:45
Giro inesperado con Carlos Darwin Quintero; negó fichaje y jugará en otro grande del FPC
El experimentado delantero ya tomó una decisión definitiva.
Al parecer, la novela de Carlos Darwin Quintero y su nuevo club ha llegado a su final, el delantero de 38 años no renovó el contrato que tenia con el Deportivo Pereira y estrenará equipo en el inicio del 2026.
El exjugador de clubes como Tolima y América de Cali, había sido noticia en las últimas horas luego de que sonara con fuerza para llegar a dos grandes del fútbol colombiano, sin embargo, ha llegado nueva información que pone a Carlos Darwin en un club en específico.
Lea también: América saca ventajas con Millonarios: tabla de reclasificación de Liga BetPlay
Carlos Darwin Quintero le cerró la puerta a Santa Fe
El atacante que había despertado clubes en Bogotá y Medellín, finalmente ha decidido jugar en Millonarios para el próximo año, esto, pese a que versiones indicaban que Quintero ya tenía un acuerdo verbal con Independiente Santa Fe
Pues bien, de acuerdo con información del experto en fichajes del fútbol colombiano, Mariano Olsen, el delantero no concretó la negociación con Santa Fe y sí pudo hacerlo con el equipo 'embajador', esto, pese a que el conjunto 'cardenal' jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2026.
CONFIRMADO— Mariano Olsen (@olsendeportes) November 7, 2025
CARLOS DARWIN QUINTERO (38) jugará en @MillosFCoficial
El delantero acordó las condiciones contractuales para sumarse al equipo embajador. pic.twitter.com/VVadbzQzJv
Los números de Carlos Darwin Quintero en Deportivo Pereira
Pese a la avanzada edad del delantero, las estadísticas del jugador nacido en Tumaco, Nariño, no son para despreciar, pues en la actual Liga BetPlay ha logrado anotar 3 goles y ofrecer 3 asistencias en 16 partidos disputados con el Deportivo Pereira, mientras que en la Copa BetPlay 2025 se despachó con 4 dianas en 7 duelos jugados.
De igual manera, el aporte goleador de Carlos Darwin no es casualidad, pues en la liga del primer semestre del año incidió en 8 anotaciones para el Deportivo Pereira, 4 goles y 4 asistencias, estadísticas que acompañadas del liderazgo y experiencia que tiene el delantero, lograron llamar la atención de los dos clubes más grandes de Bogotá.
Fuente
Antena 2