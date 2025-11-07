Giro inesperado con Carlos Darwin Quintero; negó fichaje y jugará en otro grande del FPC

Al parecer, la novela de Carlos Darwin Quintero y su nuevo club ha llegado a su final, el delantero de 38 años no renovó el contrato que tenia con el Deportivo Pereira y estrenará equipo en el inicio del 2026.

El exjugador de clubes como Tolima y América de Cali, había sido noticia en las últimas horas luego de que sonara con fuerza para llegar a dos grandes del fútbol colombiano, sin embargo, ha llegado nueva información que pone a Carlos Darwin en un club en específico.

