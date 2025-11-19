Giro inesperado con Santiago Giordana; se complica fichaje en Millonarios

Millonarios no logró avanzar a los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay y ha salido a vacaciones de manera prematura, recordando además que no pelea título de la Copa BetPlay tras quedar eliminado ante Envigado en los octavos de final.

El equipo ‘embajador’ tuvo un 2025 lleno de frustraciones, donde una de las grandes críticas de los hinchas tuvo que ver con la conformación de la nómina para el segundo semestre del año, donde los refuerzos que llegaron no convencieron al aficionado de Millonarios y tampoco revirtieron esa sensación.

