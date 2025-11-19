Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 22:04
Giro inesperado con Santiago Giordana; se complica fichaje en Millonarios
El delantero argentino tiene contrato con el equipo 'embajador' hasta diciembre de 2026.
Millonarios no logró avanzar a los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay y ha salido a vacaciones de manera prematura, recordando además que no pelea título de la Copa BetPlay tras quedar eliminado ante Envigado en los octavos de final.
El equipo ‘embajador’ tuvo un 2025 lleno de frustraciones, donde una de las grandes críticas de los hinchas tuvo que ver con la conformación de la nómina para el segundo semestre del año, donde los refuerzos que llegaron no convencieron al aficionado de Millonarios y tampoco revirtieron esa sensación.
Lesión de Santiago Giordana alarga la búsqueda de fichajes extranjeros
Con el objetivo de realizar fichajes exitosos y que puedan subir el rendimiento del equipo para la temporada 2026, Millonarios contempló darle salida a Santiago Giordana y buscar otro delantero extranjero, sin embargo, la lesión del argentino y el manejo que se le está dando a esa molestia física complica esa misión.
Y es que de acuerdo con información del periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, a Santiago Giordana le harán la resonancia en su rodilla (necesaria para evidenciar la gravedad de su lesión) hasta que el equipo vuelva de vacaciones a finales de este noviembre.
El fichaje que Millonarios perdería por la lesión de Giordana
El tiempo de receso contemplado en Millonarios involucra al argentino Santiago Giordanda, que está a la expectativa de saber su futuro luego de muchos rumores acerca de su salida, más sabiendo que una lesión de ligamentos podría complicar una transferencia a otro club y obligaría al conjunto ‘embajador’ a quedarse con él y asumir su proceso de recuperación.
Con el tiempo pasando y el mercado de fichajes ya moviéndose, la espera a la resonancia en la rodilla de Giordana puede complicar uno de los fichajes que sonaban para el 2026, donde el mediocampista argentino Lucas Andrés Mugni (quien juega en el Ceará de Brasil) no tendría espacio de extranjero y escucharía más ofertas que le lleguen ante la demora en resolver el futuro de Santiago.
