Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 16:18
Giro inesperado en fichaje de Didier Moreno; Millonarios ya está enterado
El mediocampista termina en diciembre su contrato con el equipo 'tiburón'.
En las últimas horas ha causado revuelo un rumor que se hizo viral en las redes sociales, donde el futbolista Didier Moreno fue vinculado con Millonarios para un posible fichaje en el próximo mercado de fichajes, teniendo en cuenta que el mediocampista termina este diciembre el contrato que tiene con el Junior de Barranquilla.
Pues bien, reportes indicaron que la incorporación del mediocampista estaba casi hecha con Millonarios y que era cuestión de tiempo para que se diera a conocer la noticia, sin embargo, una última información colocaría a Didier lejos del equipo ‘embajador’.
Lea también: Bombazo; referente de la Selección Venezuela ficharía por un grande del FPC
En otras noticias: Cartagena estaría buscando que un equipo de Liga BetPlay se traslade allí
Didier Moreno renovaría su contrato con el Junior
El experimentado futbolista de 34 años, quien viste la camiseta del cuadro ‘tiburón’ desde el 2020 y que en su carrera ha militado en clubes como América de Cali, Independiente Santa Fe, Atlético Huila y Deportivo Independiente Medellín, sí estaría en conversaciones con Millonarios, pero no pasaría de ser solo eso.
Así lo confirmó el periodista Paolo Arenas, asegurando que el equipo ‘embajador’ si tiene en el radar a Didier Moreno, pero que el jugador tiene todo listo para concretar su renovación con el Junior de Barranquilla, sugiriendo que ese rumor le puede servir para poder incrementar su salario y que motivando el juego a que ‘gane el mejor postor’.
¿Didier Moreno tiene todo listo con Millonarios como dice @EduardoLuisFut?— Paolo Arenas (@PaoloArenas) November 25, 2025
Efectivamente el sábado yo adelanté esas conversaciones.
El tema es que también tiene todo listo con Junior. Juega a dos bandas.
La popular escalera. ¿Quién da más? pic.twitter.com/gC0uOC6fjT
El rumor del provocó críticas en los hinchas azules
Una vez se dio a conocer el posible fichaje de Didier Moreno (futbolista que también probó suerte en el fútbol extranjero jugando por un año en el Deportivo La Coruña) no elevó de entusiasmo al hincha de Millonarios, al contrario, una parte de los internautas calificaron ese rumor como un "mal chiste", pues no ven un jugador que pueda darle un salto de calidad a la actual plantilla.
Así lo confirmó también el periodista Alejandro Soche, admitiendo que Didier Moreno está en una lista de posibilidades, pero que hay más chances de que se quede en Junior, además, sugiere con estadísticas que en ataque y defensa es muy similar a lo que ya tiene Millonarios con jugadores como Stiven Vega.
Fuente
Antena 2