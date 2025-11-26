Giro inesperado en fichaje de Didier Moreno; Millonarios ya está enterado

En las últimas horas ha causado revuelo un rumor que se hizo viral en las redes sociales, donde el futbolista Didier Moreno fue vinculado con Millonarios para un posible fichaje en el próximo mercado de fichajes, teniendo en cuenta que el mediocampista termina este diciembre el contrato que tiene con el Junior de Barranquilla.

Pues bien, reportes indicaron que la incorporación del mediocampista estaba casi hecha con Millonarios y que era cuestión de tiempo para que se diera a conocer la noticia, sin embargo, una última información colocaría a Didier lejos del equipo ‘embajador’.

Lea también: Bombazo; referente de la Selección Venezuela ficharía por un grande del FPC