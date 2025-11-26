Cargando contenido

Didier Moreno, futbolista colombiano
Didier Moreno jugando en Junior
X: @JuniorClubSA
Liga Betplay
Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 16:18

Giro inesperado en fichaje de Didier Moreno; Millonarios ya está enterado

El mediocampista termina en diciembre su contrato con el equipo 'tiburón'.

En las últimas horas ha causado revuelo un rumor que se hizo viral en las redes sociales, donde el futbolista Didier Moreno fue vinculado con Millonarios para un posible fichaje en el próximo mercado de fichajes, teniendo en cuenta que el mediocampista termina este diciembre el contrato que tiene con el Junior de Barranquilla. 

Pues bien, reportes indicaron que la incorporación del mediocampista estaba casi hecha con Millonarios y que era cuestión de tiempo para que se diera a conocer la noticia, sin embargo, una última información colocaría a Didier lejos del equipo ‘embajador’. 

Lea también: Bombazo; referente de la Selección Venezuela ficharía por un grande del FPC

En otras noticias: Cartagena estaría buscando que un equipo de Liga BetPlay se traslade allí

Didier Moreno renovaría su contrato con el Junior 

El experimentado futbolista de 34 años, quien viste la camiseta del cuadro ‘tiburón’ desde el 2020 y que en su carrera ha militado en clubes como América de Cali, Independiente Santa Fe, Atlético Huila y Deportivo Independiente Medellín, sí estaría en conversaciones con Millonarios, pero no pasaría de ser solo eso. 

Así lo confirmó el periodista Paolo Arenas, asegurando que el equipo ‘embajador’ si tiene en el radar a Didier Moreno, pero que el jugador tiene todo listo para concretar su renovación con el Junior de Barranquilla, sugiriendo que ese rumor le puede servir para poder incrementar su salario y que motivando el juego a que ‘gane el mejor postor’. 

Lea también
Image
Partido de Liga BetPlay 2025-II

Equipo de la Liga BetPlay arranca el 2026 sin entrenador

Ver más

El rumor del provocó críticas en los hinchas azules 

Una vez se dio a conocer el posible fichaje de Didier Moreno (futbolista que también probó suerte en el fútbol extranjero jugando por un año en el Deportivo La Coruña) no elevó de entusiasmo al hincha de Millonarios, al contrario, una parte de los internautas calificaron ese rumor como un "mal chiste", pues no ven un jugador que pueda darle un salto de calidad a la actual plantilla. 

Así lo confirmó también el periodista Alejandro Soche, admitiendo que Didier Moreno está en una lista de posibilidades, pero que hay más chances de que se quede en Junior, además, sugiere con estadísticas que en ataque y defensa es muy similar a lo que ya tiene Millonarios con jugadores como Stiven Vega. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Futbol

Didier Moreno

Imagen
Millonarios

Millonarios

Imagen
Escudo del Junior de Barranquilla

Junior

Imagen

Fichajes

Imagen

Mercado de Fichajes

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido