Goleador colombiano anhela volver a Nacional: "quiero con mis goles hacer historia"
El jugador reveló su gran cariño hacia el conjunto ‘verdolaga’.
Atlético Nacional viene de empatar 1-1 con el América de Cali en la octava fecha de la presente Liga BetPlay, equipo verde de Antioquia que no pudo sacudirse y obtener el triunfo en condición de visitante luego de caer eliminado en la Copa Libertadores a manos de Sao Paulo.
El equipo dirigido por el técnico Javier Gandolfi ahora enfoca sus mayores esfuerzos en lo que será la copa y la liga local, sin embargo, reportes indican que la continuidad del entrenador argentino no está garantizada del todo y los próximos partidos podrían definir su futuro, recordando que el estratega tiene contrato hasta finales del 2026.
Goleador colombiano quiere volver a Nacional
Pensando ya en lo que será el 2026, uno de los delanteros revelación en este 2025 es sin duda Emilio Aristizábal, hijo de la leyenda de Atlético Nacional Víctor Aristizábal, quien a inicio de este año fue prestado a Fortaleza y allí ha dado muestras de su poder goleador.
El futbolista canterano del equipo ‘verdolaga’ e integrante de la Selección Colombia Sub-20 que seguramente hará parte de la convocatoria al Mundial de la categoría que se llevará a cabo a partir de septiembre en Chile, habló con el diario El Colombiano y dejó claro su deseo de volver pronto a Atlético Nacional.
“Primero quiero terminar bien el año con Fortaleza, cumplir los objetivos, y ya en enero me toca presentarme de nuevo en Nacional, que es un equipo gigante. Es una gran responsabilidad y quiero darle muchas alegrías al club y a la hinchada con mis goles, jugando bien, destacándome y ganando más títulos”, dijo el atacante de 20 años.
Los números de Emilio Aristizábal en Fortaleza
El atacante nacido en Medellín habló también de su paso por el club bogotano, donde ha logrado reportarse con 12 goles en 25 partidos disputados este año, una buena estadística que sin duda llamaría la atención de Atlético Nacional y su pronto regreso a las filas del ‘verdolaga’, recordando que Emilio acaba su préstamo con Fortaleza en diciembre de este año.
“Siempre he sido muy agradecido con los hinchas de Nacional, les tengo un gran aprecio y cariño, admiro esa hinchada y la respeto mucho. Les agradezco que me vean así (el futuro '9' del equipo), porque me han apoyado bastante y, aun sin estar en Nacional, han estado muy pendientes de mi proceso en Fortaleza”.
