Goleador colombiano anhela volver a Nacional: "quiero con mis goles hacer historia"

Goleador colombiano quiere volver a Nacional

Pensando ya en lo que será el 2026, uno de los delanteros revelación en este 2025 es sin duda Emilio Aristizábal, hijo de la leyenda de Atlético Nacional Víctor Aristizábal, quien a inicio de este año fue prestado a Fortaleza y allí ha dado muestras de su poder goleador.

El futbolista canterano del equipo ‘verdolaga’ e integrante de la Selección Colombia Sub-20 que seguramente hará parte de la convocatoria al Mundial de la categoría que se llevará a cabo a partir de septiembre en Chile, habló con el diario El Colombiano y dejó claro su deseo de volver pronto a Atlético Nacional.

“Primero quiero terminar bien el año con Fortaleza, cumplir los objetivos, y ya en enero me toca presentarme de nuevo en Nacional, que es un equipo gigante. Es una gran responsabilidad y quiero darle muchas alegrías al club y a la hinchada con mis goles, jugando bien, destacándome y ganando más títulos”, dijo el atacante de 20 años.