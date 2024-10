Golpe para Millonarios: Andrés Llinás confesó el otro club de Colombia donde jugaría

En el programa también se habló de las críticas con las que debe convivir el futbolista al ser jugador de uno de los equipos más importantes y con mayor hinchada en Colombia: “Claramente a uno le toca vivirla, pero desde muy pequeño aprendí a convivir con la crítica y es algo que acepto, que no me afecta (...) me encantan las redes sociales, soy de esa generación”, respondió Llinás.

El próximo partido de Millonarios será por el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay, duelo que se llevará a cabo el martes 8 de octubre ante Bucaramanga, serie que está igualada a cero goles.