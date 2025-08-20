Millonarios y los dos jugadores clave que ingresan a convocatoria ante Unión Magdalena

Millonarios va por su primer triunfo en la presente edición de la Liga BetPlay, el equipo azul de la capital del país suma apenas un punto luego de cinco partidos disputados y busca salir del último lugar de la tabla donde actualmente se ubica.

El equipo dirigido por el técnico David González viene de sufrir una dura derrota por 3-1 ante Deportes Tolima que dejó al entrenador antioqueño en la cuerda floja, por eso, es necesario con urgencia un triunfo que ayude a evitar las críticas de la hinchada, que en este semestre se han hecho costumbre.

Lea también: [Video] Peñarol acaba con Wilmar Roldán; pitó polémico penalti en Libertadores