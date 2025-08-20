Cargando contenido

Millonarios - 2025
Futbolistas de Millonarios
Liga Betplay
Millonarios y los dos jugadores clave que ingresan a convocatoria ante Unión Magdalena

El equipo 'albiazul' enfrentará este miércoles al Unión Magdalena.

Millonarios va por su primer triunfo en la presente edición de la Liga BetPlay, el equipo azul de la capital del país suma apenas un punto luego de cinco partidos disputados y busca salir del último lugar de la tabla donde actualmente se ubica. 

El equipo dirigido por el técnico David González viene de sufrir una dura derrota por 3-1 ante Deportes Tolima que dejó al entrenador antioqueño en la cuerda floja, por eso, es necesario con urgencia un triunfo que ayude a evitar las críticas de la hinchada, que en este semestre se han hecho costumbre. 

Las novedades de Millonarios para enfrentar a Unión Magdalena 

El conjunto ‘embajador’ enfrentará este miércoles 20 de agosto al ‘Ciclón Bananero’ en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, duelo correspondiente a la fecha 1 de la Liga BetPlay que estaba pendiente por disputarse. 

Para tal compromiso, David González ha decidido incluir en la convocatoria a dos jugadores que para la hinchada podrían ser titulares si llegan a tener buena regularidad, futbolistas que no viajaron a Ibagué para el duelo ante Tolima, pero que para esta ocasión si están disponibles, se trata del volante ofensivo Juan José Ramírez y el lateral izquierdo Nicolás Giraldo

Las bajas en la convocatoria del ‘embajador’. 

Causa sorpresa que uno de los fichajes que el equipo azul tuvo en este mercado de transferencias no sea incluido en la convocatoria, se trata del delantero Edwin Mosquera, recordando que González tampoco contará con Alex Castro luego de sufrir expulsión en el partido pasado. 

Por otro lado, se prevé que el brasileño Bruno Sávio tenga su primer partido como titular en Millonarios, recordando que el volante de 31 años ya debutó con la camiseta ‘albiazul’ el pasado viernes 8 de agosto, ingresando en el segundo tiempo del partido ante Deportivo Cali

