González prende alarmas y avisa sobre futuro de Daniel Ruiz: “no puedo estar contento”

Millonarios podría sufrir otra sensible baja en su plantilla

Ante la posibilidad de que Ruiz salga del equipo, la prensa preguntó a David González si aplaudiría este movimiento en la carrera del futbolista, dejando claro que para sus intereses claramente es poco favorable, encendiendo alarmas al evitar entrar en detalles y suponiendo que su ausencia en el equipo titular ante Llaneros pudo obedecer a estas negociaciones con el cuadro ruso.

“Si digo que Daniel Ruiz se puede ir no puedo estar contento, sería clavarme un cuchillo, pero el fútbol tiene una cantidad de cosas que hay que entenderlas un poco, todo va de la mano, la primera pregunta va ligada con la segunda, y la razón por la que no inicio va de la mano con la segunda pregunta, no te puedo entrar en más detalles”, dijo David González.