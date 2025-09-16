Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 16:35
González se desespera con América: dejó afuera a 5 jugadores
David González decidió "patear el tablero" con América para la Liga BetPlay.
América de Cali sigue sin levantar cabeza en la Liga BetPlay, siendo esta una de sus peores campañas que ha llevado a cabo en los últimos años, ya que, a pesar de haber cambiado recientemente de director técnico, sigue hundido en la tabla de posiciones.
David González fue el estratega encargado de tomar las riendas de un equipo que dejó bastante golpeado Diego Raimondi, a lo que se tendría que sumar que él no estaría directamente en la zona del banquillo técnico de los partidos durante el semestre de clausura. Aún así el estratega antioqueño quiere dejar una buena imagen, pero parece que se está desesperando y tomó una radical decisión para la convocatoria de jugadores que estarán presentes en el duelo ante Bucaramanga.
América se pone al día en la Liga BetPlay con varios cambios en la plantilla
A lo largo de la Liga BetPlay 2025-II, el cuadro 'escarlata' solamente ha logrado sumar una victoria a lo largo de 10 partidos disputados, situación que es bastante preocupante para un club tan grande e histórico como lo es América.
Ahora, en la Liga BetPlay, le llega el momento del ponerse al día en el calendario con el respectivo duelo ante Atlético Bucaramanga y que correspondía a la segunda jornada. Este partido se llevará a cabo en el Estadio Pascual Guerrero y también con varios cambios en la nómina organizada por David González.
Para este enfrentamiento la 'mechita' llega con una gran cantidad de jugadores en el departamento médico, tres de sus jugadores sub 20 se encuentran concentrados en el microciclo de la selección y le dio que no a 5 jugadores que estaban en óptimas condiciones, pero con los cuales decidió no contar, como es el caso de Bocanegra, Luis Ramos y Tello.
🔴 AUSENTES 🆚 @ABucaramanga:— Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) September 16, 2025
❌ BALANTA: Se recupera de lesión en el recto femoral.
❌ CANDELO: Plan de fortalecimiento de rodilla.
❌ CAVADÍA, GONZÁLEZ y ROMERO: en Asuncion con la Sub 20.
❌ HERNÁNDEZ: No está al 💯
❌ BOCANEGRA, 🇵🇪 RAMOS, SILVA, TELLO Y ROA: Decisión del DT pic.twitter.com/kylWDu3tvY
¿Cómo está América en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay?
El equipo ahora comandado por David González se encuentra ubicado en el fondo de la tabla de posiciones, justo en la casilla 20 con tan solo seis unidades que ha obtenido en una victoria, tres empates y cinco derrotas.
Antena 2