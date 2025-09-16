González se desespera con América: dejó afuera a 5 jugadores

América de Cali sigue sin levantar cabeza en la Liga BetPlay, siendo esta una de sus peores campañas que ha llevado a cabo en los últimos años, ya que, a pesar de haber cambiado recientemente de director técnico, sigue hundido en la tabla de posiciones.

David González fue el estratega encargado de tomar las riendas de un equipo que dejó bastante golpeado Diego Raimondi, a lo que se tendría que sumar que él no estaría directamente en la zona del banquillo técnico de los partidos durante el semestre de clausura. Aún así el estratega antioqueño quiere dejar una buena imagen, pero parece que se está desesperando y tomó una radical decisión para la convocatoria de jugadores que estarán presentes en el duelo ante Bucaramanga.

América se pone al día en la Liga BetPlay con varios cambios en la plantilla

A lo largo de la Liga BetPlay 2025-II, el cuadro 'escarlata' solamente ha logrado sumar una victoria a lo largo de 10 partidos disputados, situación que es bastante preocupante para un club tan grande e histórico como lo es América.

Ahora, en la Liga BetPlay, le llega el momento del ponerse al día en el calendario con el respectivo duelo ante Atlético Bucaramanga y que correspondía a la segunda jornada. Este partido se llevará a cabo en el Estadio Pascual Guerrero y también con varios cambios en la nómina organizada por David González.