González señaló a culpable del mal momento de Millonarios: finalmente se desahogó
Millonarios sigue sin sumar de a tres puntos y David González habló de una de las principales falencias tras empate ante Cali.
Comenzó una nueva jornada de la Liga BetPlay 2025-II, fue justo la fecha 6 la que llegó cargada de emociones, goles, pero también de un nuevo resultado que se podría llegar a considerar negativo para Millonarios y Deportivo Cali, quienes empataron en el Estadio El Campín y continúan en crisis de resultados.
El cuadro 'embajador' no supo aprovechar la ventaja que tenía en cuanto a localía contra el equipo que ahora dirige Alberto Gamero y, a pesar de haber empezado ganando con un gol tempranero de Beckham Castro, el compromiso terminó con un marcador de 3-3. Este resultado no fue el esperado y terminó dándole otro golpe a David González, quien además perdió dos jugadores importantes por lesión, pero también halló uno de los principales problemas del inicio de la temporada y es que todos los líderes del equipo están en la zona defensiva.
David González no se guardó nada tras el nuevo empate de Millonarios ante Cali
El Estadio El Campín, con más de 15.000 espectadores en las gradas, se convirtió en el escenario deportivo que vio el regreso de Gamero a Bogotá para hacerle la vida imposible a Millonarios dirigiendo a Cali. El samario y el cuadro 'azucarero' no dieron el "brazo a torcer" y rescataron un importante empate.
David González fue crítico frente a esta situación, dándole a conocer a los fanáticos y medios que la crisis por la que se encuentran pasando es normal, pero que también hay una falencia grande en cuanto a liderazgo dentro del terreno de juego y es porque en la zona ofensiva no hay nadie que "tome la batuta", todos sus líderes se encuentran atrás, lo que puede llegar a causar desequilibrio.
"Se empieza a acumular la falta de resultados en un equipo y afición que exigen. Tenemos un fenómeno, todos los líderes están en la parte de atrás. Eso nos ha costado. Nos falta tener a alguien ahí en la ofensiva con esas cualidades. El primero sería Macalister Silva que lastimosamente no ha podido estar y creo que Bruno Savio tiene esa capacidad. Y otros jugadores deben resurgir en esa zona. Necesitamos ganar un partido. Que se quiten ese peso de encima y que deje de existir la duda, eso pasa factura".
González también "sacó el paraguas" por los malos resultados
El estratega antioqueño no pasa por su mejor momento al mando de Millonarios, en el inicio de la Liga BetPlay de clausura ha jugado cuatro partidos, de los cuales solo ha sumado un punto de 12 posibles. Sin embargo recalcó que esto pasa en cualquier equipo en algún momento de la temporada, por lo que lo único que falta es ganar un partido para volver a tener un empujón anímico importante que les permita levantar cabeza.
"Creo que es la dinámica del fútbol. Pasa en todos lados y a nosotros nos pasa de manera muy seguida. El penal nos golpea un poco y le da un envión anímico a Cali (...) Hay que tener ese coraje y esa resiliencia de dar un paso adelante cuando las cosas están difíciles, es lo que vamos a seguir intentando. Creo que haciendo las cosas bien y tratando de sacar ese peso, es posible que los muchachos empiecen a cargar un peso encima y que los pensamientos no sean positivos".
