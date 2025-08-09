González señaló a culpable del mal momento de Millonarios: finalmente se desahogó

Comenzó una nueva jornada de la Liga BetPlay 2025-II, fue justo la fecha 6 la que llegó cargada de emociones, goles, pero también de un nuevo resultado que se podría llegar a considerar negativo para Millonarios y Deportivo Cali, quienes empataron en el Estadio El Campín y continúan en crisis de resultados.

El cuadro 'embajador' no supo aprovechar la ventaja que tenía en cuanto a localía contra el equipo que ahora dirige Alberto Gamero y, a pesar de haber empezado ganando con un gol tempranero de Beckham Castro, el compromiso terminó con un marcador de 3-3. Este resultado no fue el esperado y terminó dándole otro golpe a David González, quien además perdió dos jugadores importantes por lesión, pero también halló uno de los principales problemas del inicio de la temporada y es que todos los líderes del equipo están en la zona defensiva.

David González no se guardó nada tras el nuevo empate de Millonarios ante Cali

El Estadio El Campín, con más de 15.000 espectadores en las gradas, se convirtió en el escenario deportivo que vio el regreso de Gamero a Bogotá para hacerle la vida imposible a Millonarios dirigiendo a Cali. El samario y el cuadro 'azucarero' no dieron el "brazo a torcer" y rescataron un importante empate.

David González fue crítico frente a esta situación, dándole a conocer a los fanáticos y medios que la crisis por la que se encuentran pasando es normal, pero que también hay una falencia grande en cuanto a liderazgo dentro del terreno de juego y es porque en la zona ofensiva no hay nadie que "tome la batuta", todos sus líderes se encuentran atrás, lo que puede llegar a causar desequilibrio.