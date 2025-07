David González tomó contundente decisión tras derrota ante La Equidad: "convencido"

La falta de eficacia complicó al ‘embajador’

El estratega de 43 años confesó que es muy difícil conseguir el triunfo cuando las opciones que se generan no se concretan, con el condimento de que La Equidad se encerró bien atrás una vez logró la anotación.

“Si algo he aprendido yo es que no existe tal cosa de un gol de otro partido. Si no somos eficaces, cuando las oportunidades de gol que tuvimos, que fueron varias y claras, no se concretan, pasan estas cosas: un equipo que no tenía cómo llegarnos nos gana el partido y nos deja muy fuera de base”, añadió el DT.

Por su parte, el capitán Andrés Llinás tuvo palabras de perdón hacia el aficionado azul tras la floja presentación del equipo: “Al hincha toca agradecerle simplemente, toca pedirle perdón, el último partido y este partido no estuvimos a la altura y depende de nosotros mismos volverlos a ilusionar. Este semestre vamos a pelear finales, vamos a ilusionar al hincha y ser campeones. En este momento suena mucho verso. Lo único que podemos decir es perdón y agradecerles”, indicó.