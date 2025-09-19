Actualizado:
González tomó nueva decisión con América para Liga y lo perjudicaría
David González vuelve a patear el tablero de América de Cali para la Liga BetPlay y dejó fuera 3 jugadores.
América de Cali no pasa por su mejor momento en la temporada 2025, en la cual se quedó sin competencia internacional, con las manos vacías en cuanto a títulos en el semestre de apertura y ahora en el de clausura también comienza a preocupar tras la serie de resultados negativos que lo llevan a estar justo en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.
Las directivas de la institución, tras el mal momento deportivo que han venido pasando, tomaron la decisión de cambiar de director técnico, confirmando la salida de Diego Raimondi y la respectiva llegada de David González, estratega antioqueño con el cual se tenían expectativas bastante altas, pero aún no se ha sabido acoplar la plantilla de jugadores, por lo que para la jornada 12 decidió sacar a otras 3 figuras de la convocatoria para enfrentar a Once Caldas.
David González vuelve con inesperados cambios en América
A lo largo de la Liga BetPlay 2025-II, el cuadro 'escarlata' solamente ha logrado sumar una victoria a lo largo de 10 partidos disputados, situación que es bastante preocupante para un club tan grande e histórico como lo es América.
Ahora, en la Liga BetPlay, le llega el momento del ponerse al día en el calendario con el respectivo duelo ante Once Caldas. Este partido se llevará a cabo en el Estadio Pascual Guerrero y también contará con varios cambios en la nómina organizada por David González.
Para este enfrentamiento la 'mechita' llega con una gran cantidad de jugadores en el departamento médico, tres de sus jugadores sub 20 se encuentran concentrados en el microciclo de la selección y González le dijo que no a 3 jugadores que estaban en óptimas condiciones, pero con los cuales decidió no contar, como es el caso de Andrés Mosquera, Dylan Borrero y Yojan Garcés “Papula”.
📋¡CONVOCADOS 🆚 ONCE CALDAS! ⚪— América En La Red (@Americaenlared) September 19, 2025
REGRESAN ⤵️
✅ DANIEL BOCANEGRA
✅ JERÓNIMO LÓPEZ
✅ LUIS RAMOS
SALEN ⤵️
❌ MOSQUERA GUARDIA
❌ DYLAN BORRERO.
❌ YOJAN GARCÉS 'PAPULA' pic.twitter.com/2jyJUrt5BK
¿Cómo está América en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay?
El equipo ahora comandado por David González se encuentra ubicado en el fondo de la tabla de posiciones, justo en la casilla 20 con tan solo siete unidades que ha obtenido en una victoria, tres empates y cinco derrotas.
