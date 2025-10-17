Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 07:17
Grande de la Liga BetPlay firmaría a Dudamel en 2026
Rafael Dudamel ya estaría en la mira de uno de los más grandes de la Liga BetPlay.
La temporada 2025 está a apunto de llegar a su fin, la Liga BetPlay de clausura se encuentra en la instancia final de la fase del todos contra todos y se aproximan los cuadrangulares, pero esto no significa que los clubes no se empiecen a fijar en los futuros movimientos que harían durante el mercado de fichajes.
Varios contratos están a punto de culminar en diciembre del presente año, entre ellos está el de nada más y nada menos que Rafael Dudamel, estratega venezolano que habría entrado en los planes de Millonarios y movimiento que podría llegar a ser bastante factible tomando en cuenta la situación que está viviendo con el cuadro 'matecaña' y la que pasa también Hernán Torres.
Le puede interesar: Dudamel avisó al Pereira tras vencer a Millonarios: "Hay que administrar estas alegrías"
Dudamel sería el reemplazo de Hernán Torres en Millonarios
Ni Millonarios ni Deportivo Pereira la han pasado bien a lo largo de la presente temporada, los objetivos no se han cumplido, se han presentado problemas deportivos, económicos, bastantes cambios en la plantilla y simplemente los resultados no se han visto en ninguna de las dos escuadras.
Hernán Torres arribó durante el semestre de clausura intentando ser una solución para lo que dejó David González antes de salir rumbo a América, pero no se ha podido acoplar bien, por lo que se habla de un nuevo cambio de director técnico, el cual se llevaría a cabo para inicios de 2026 con el fin de tener la oportunidad de trabajar más tiempo y conformar un equipo desde cero que se acople a su idea y necesidades.
Es por ello que se le daría la oportunidad a Rafael Dudamel, el venezolano que ha salido campeón con Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, y que también conoce bien a Millonarios tras haber militado en sus filas como guardameta. Esta transferencia se llevaría a cabo a inicios de 2026 cuando llegue a su fin su contrato con el 'matecaña', tal como lo dio a conocer el periodista deportivo, Guillermo Arango, en La FM + Fútbol.
DUDAMEL, CANDIDATO PARA IR A MILLOS 💥Ⓜ️— Antena 2 Deportes (@Antena2RCN) October 16, 2025
Millonarios sigue sin mostrar un buen nivel en Liga Betplay y lo cierto es que el equipo podría tener cambios de cara al 2026.#LaFMMásFútbol pic.twitter.com/qJmkUkffEt
En otras noticias: Néiser brillará después del Mundial sub 20
Lea también: Rafael Dudamel no lo aguantó y explotó: “Eres un profeta del desastre”
¿Cómo van Millonarios y Pereira en la Liga BetPlay 2025-II?
Tanto 'Millos' como Pereira se encuentran afuera de los ocho mejores equipos de la competencia y sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares se van alejando a falta de cinco fechas por disputarse. El club que dirige Dudamel es el mejor posicionado en la casilla 12 con 18 unidades, mientras que el de Torres está en el puesto 15 con 17 puntos.
Fuente
Antena 2