Grande de la Liga BetPlay firmaría a Dudamel en 2026

La temporada 2025 está a apunto de llegar a su fin, la Liga BetPlay de clausura se encuentra en la instancia final de la fase del todos contra todos y se aproximan los cuadrangulares, pero esto no significa que los clubes no se empiecen a fijar en los futuros movimientos que harían durante el mercado de fichajes.

Varios contratos están a punto de culminar en diciembre del presente año, entre ellos está el de nada más y nada menos que Rafael Dudamel, estratega venezolano que habría entrado en los planes de Millonarios y movimiento que podría llegar a ser bastante factible tomando en cuenta la situación que está viviendo con el cuadro 'matecaña' y la que pasa también Hernán Torres.

Dudamel sería el reemplazo de Hernán Torres en Millonarios

Ni Millonarios ni Deportivo Pereira la han pasado bien a lo largo de la presente temporada, los objetivos no se han cumplido, se han presentado problemas deportivos, económicos, bastantes cambios en la plantilla y simplemente los resultados no se han visto en ninguna de las dos escuadras.

Hernán Torres arribó durante el semestre de clausura intentando ser una solución para lo que dejó David González antes de salir rumbo a América, pero no se ha podido acoplar bien, por lo que se habla de un nuevo cambio de director técnico, el cual se llevaría a cabo para inicios de 2026 con el fin de tener la oportunidad de trabajar más tiempo y conformar un equipo desde cero que se acople a su idea y necesidades.