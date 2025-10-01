Grande del FPC le 'exige' a Dimayor un cambio radical en Liga Betplay

Luego de la llegada de Carlos Mario Zuluaga a la Presidencia de Dimayor, se han generado algunos cambios en la Liga Betplay y en el Torneo, iniciando por la anticipada programación de los partidos, más allá de que luego fue necesario hacer modificaciones.

Pero fuera de ello, las intenciones de Dimayor han ido un poco más lejos, y surgió la posibilidad de reducir el número de equipos que disputa la primera división del fútbol colombiano, volviendo a los 18 que hubo durante un buen lapso.

Las opiniones están divididas, pues hay un grupo de equipos que apoyan la iniciativa de que haya menos participantes en la Liga Betplay, pero otro sector pretende que continúen 20, argumentando desde distintos puntos.

Liga Betplay: ¿Cuáles equipos apoyan que ya no haya 20 sino 18 clubes?

Los equipos que apoyan que se reduzca la cantidad de clubes en Liga Betplay son Atlético Nacional, Deportivo Cali, Millonarios, Junior, América e Independiente Medellín; los que NO quieren que se modifique el número de participantes son más, entre ellos, Independiente Santa Fe.