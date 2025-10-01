Grande del FPC le 'exige' a Dimayor un cambio radical en Liga Betplay
La entidad que regula el fútbol colombiano analiza varias modificaciones en la primera división.
Luego de la llegada de Carlos Mario Zuluaga a la Presidencia de Dimayor, se han generado algunos cambios en la Liga Betplay y en el Torneo, iniciando por la anticipada programación de los partidos, más allá de que luego fue necesario hacer modificaciones.
Pero fuera de ello, las intenciones de Dimayor han ido un poco más lejos, y surgió la posibilidad de reducir el número de equipos que disputa la primera división del fútbol colombiano, volviendo a los 18 que hubo durante un buen lapso.
Las opiniones están divididas, pues hay un grupo de equipos que apoyan la iniciativa de que haya menos participantes en la Liga Betplay, pero otro sector pretende que continúen 20, argumentando desde distintos puntos.
Liga Betplay: ¿Cuáles equipos apoyan que ya no haya 20 sino 18 clubes?
Los equipos que apoyan que se reduzca la cantidad de clubes en Liga Betplay son Atlético Nacional, Deportivo Cali, Millonarios, Junior, América e Independiente Medellín; los que NO quieren que se modifique el número de participantes son más, entre ellos, Independiente Santa Fe.
Y justamente tratando este tema, desde Junior enviaron una postura muy clara, y es la de promover que realmente cuanto antes se reduzca la cantidad de equipos que disputan la primera división del fútbol colombiano.
Junior le pidió a Dimayor que en Liga Betplay haya 18 equipos
Héctor Fabio Báez, gerente deportivo de Junior FC, habló con la mesa de trabajo de 'Súper Combo del Deporte', y allí expresó: "Creemos que 18 equipos es lo ideal", invitando a Dimayor a tratar nuevamente esta propuesta, pues en la asamblea más reciente no hubo mayores conclusiones.
Entre otras cosas, Báez le hizo un llamado a los clubes y a la propia Dimayor para que audite los escenarios en los que e disputa fútbol profesional en el país, pues reconoció que "cuando hay competencias Conmebol, todo funciona perfectamente en los estadios, la grama está a la medida que debe ser y hay aire acondicionado, y cuando no hay juegos Conmebol, no hay esas garantías".