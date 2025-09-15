Grave denuncia del Medellín salpica a los aficionados del 'poderoso'

DIM hace grave denuncia sobre estafas elaboradas en su estadio

A través de un comunicado, el conjunto rojo de Antioquia explicó públicamente cómo funciona una red de estafadores que buscan dinero en cambio de prendas deportivas que los jugadores ofrecen de manera voluntaria a niños con carteles que piden sus camisetas en el Estadio Atanasio Girardot.

El club informó que ha identificado al menos dos personas que han estado utilizado menores de edad dentro del estadio para portar pancartas solicitando camisetas a los jugadores. Las prendas, en lugar de quedarse como recuerdo de los niños, terminaban siendo revendidas en redes sociales, manipulando así la buena fe de los futbolistas y afectando la esencia del gesto.

A esto se suma la denuncia de aficionados que ayudaron a identificar un individuo que se hacía pasar por empleado del club en plataformas digitales. El señalado ofrecía supuestos beneficios exclusivos (como acceso a entrenamientos, ingreso con los jugadores al terreno de juego o camisetas entregadas directamente) a cambio de altas sumas de dinero, aprovechándose de la ilusión de los hinchas.