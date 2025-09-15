Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 20:48
Grave denuncia del Medellín salpica a los aficionados del 'poderoso'
El equipo antioqueño envió un comunicado explicando la situación.
El Deportivo Independiente Medellín, que tuvo que aplazar su partido de la fecha 11 contra Águilas Doradas por inconvenientes en el Estadio Alberto Grisales de Rionegro, se alista para lo que será el siguiente partido por la Liga BetPlay, que será de local contra Junior de Barranquilla el próximo domingo 21 de septiembre.
Mientras llega el día del partido ante el conjunto ‘tiburón’, el equipo antioqueño dio a conocer una información alarmante acerca de una presunta estafa en la que de manera malintencionada se utilizan niños aficionados del Medellín dentro del Estadio Atanasio Girardot.
Lea también: Más tarjetas que ideas: así se juega hoy en Colombia
En otras noticias: Dimayor se plantea una liga de 18 equipos
DIM hace grave denuncia sobre estafas elaboradas en su estadio
A través de un comunicado, el conjunto rojo de Antioquia explicó públicamente cómo funciona una red de estafadores que buscan dinero en cambio de prendas deportivas que los jugadores ofrecen de manera voluntaria a niños con carteles que piden sus camisetas en el Estadio Atanasio Girardot.
El club informó que ha identificado al menos dos personas que han estado utilizado menores de edad dentro del estadio para portar pancartas solicitando camisetas a los jugadores. Las prendas, en lugar de quedarse como recuerdo de los niños, terminaban siendo revendidas en redes sociales, manipulando así la buena fe de los futbolistas y afectando la esencia del gesto.
A esto se suma la denuncia de aficionados que ayudaron a identificar un individuo que se hacía pasar por empleado del club en plataformas digitales. El señalado ofrecía supuestos beneficios exclusivos (como acceso a entrenamientos, ingreso con los jugadores al terreno de juego o camisetas entregadas directamente) a cambio de altas sumas de dinero, aprovechándose de la ilusión de los hinchas.
Medellín sugiere seguir únicamente sus canales oficiales de comercio
La institución aclaró que nunca solicita dinero por vías informales como cuentas personales o aplicaciones de pago móvil, mencionando que los beneficios oficiales solo se otorgan a través de la academia, los patrocinadores, aliados estratégicos o los canales oficiales como la aplicación DIM Plus, la tienda en línea www.tiendadim.com y la sede física en el estadio.
Fuente
Antena 2