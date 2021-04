Graves problemas para Santa Fe y quizás para Millonarios: se quedan sin El Campín

El fútbol colombiano en 2021 se ha visto afectado, entre varias cosas, por los inconvenientes con los escenarios deportivos. Algunos en refacción y otros bajo restricciones por pandemia obligaron a aplazar partidos o modificarlos de sede.

América de Cali no tiene estadio para jugar de noche como local en la Liga Betplay ni en Copa Libertadores. Dimayor le acomoda horarios, pero en Conmebol no será igual. Y ahora, cuando nadie lo esperaba, en Bogotá Santa Fe y Millonarios recibieron una grave noticia por parte del IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte).

El ente de la Alcaldía comunicó a Santa Fe y Millonarios que a partir de la próxima semana no podrán usar el estadio El Campín en horario nocturno, esto por las refacciones que harán a la luminaria artificial pensando en la organización de la Copa América donde será sede de varios partidos del Grupo B, pero no de Selección Colombia, y algunos de fases finales.

De esa manera, el clásico capitalino de este domingo entre ambos equipos será el último duelo nocturno en El Campín. Millonarios deberá jugar la última fecha como local ante Deportivo Cali y esto es algo que afecta los intereses de la televisión y se intensificará el problema si el cuadro azul clasifica a los cuartos de final; pero podría jugar en Techo.

No obstante, el problema más grave es para Santa Fe, los cuartos de final de la Liga Betplay los podría jugar en las tardes, pero para la Copa Libertadores perdería El Campín porque probablemente Conmebol no colabore con la programación de partidos en horarios no nocturnos por temas televisivos.

De esa manera, Santa Fe deberá pedir a Conmebol que haga algunas excepciones logísticas y lo deje jugar en el estadio de Techo o buscar alternativas en otras ciudades como Ibagué, Pereira o Manizales cediendo las ventajas de su localía.