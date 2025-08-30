Guerra en América para definir nuevo DT: hay dos candidatos internacional

Infortunadamente para el América de Cali este segundo semestre ha sido más difícil de lo que se esperaba. Las bajas de Duván Vergara y de Juan Fernando Quintero se han hecho sentir y, aunque pensaron en Diego Gabriel Raimondi como el indicado para tomar las riendas, su gestión no ha despegado ni en la Liga BetPlay, ni mucho menos en la Copa Sudamericana eliminados por Fluminense.

Vea también: [VIDEO] Luis Díaz se sacó la sal de encima: golazo en Bayern Múnich

Sin poder ganar desde hace un mes en la Liga BetPlay, la crisis viene dando de qué hablar con la presencia del América en el fondo de la tabla con la necesidad de salir adelante para tener ilusiones de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales. La realidad marca que a Gabriel Raimondi le quedará el juego ante Alianza FC como el último en su experiencia con el cuadro escarlata.

En ese sentido, mucho se ha hablado de quién podría tomar la dirección técnica del América con la urgencia de sacar al club de este mal momento. El nombre de David González llamó la atención, pero todo parece indicar que Marcela Gómez, presidenta de la institución y Tulio Gómez, padre y dueño del club buscan otro perfil internacional.

LA PELEA PARA DEFINIR AL NUEVO ENTRENADOR DEL AMÉRICA DE CALI

De acuerdo con el periodista Jaime Dinas, “uno de los cinco empleados del América de Cali que me mantienen informado, me dice: “a Raimondi le pidieron dejar el equipo y él exigió que le pagaran TODO el contrato y le dieron como ultimátum el partido del domingo. Tulio Gómez quiere a Juan Cruz Real y su hija, Marcela a Guimaraes””.

Le puede interesar: [VIDEO] Luis Díaz no lo puede creer: increíble fallo sin portero da la vuelta al mundo

Seguramente, América esperará a su partido ante Alianza en condición de visitante para empezar los diálogos con el nuevo entrenador. Marcela quiere un nuevo ciclo de Alexandre Guimaraes, mientras que Tulio iría por Juan Cruz Real que también viviría una nueva experiencia en el elenco vallecaucano.

Padre e hija buscan nuevo entrenador, pero los dos tienen perspectivas distintas a la espera de anunciar al timonel que reemplazaría a Gabriel Raimondi una vez termine el compromiso ante Alianza FC.

JUAN CRUZ REAL Y ALEXANDRE GUIMARAES, LOS DOS CANDIDATOS PARA LLEGAR

Dos entrenadores que ya pasaron por el club y que pueden ser los salvadores de este América que no pasa por un buen momento. El argentino y el brasileño podrían pelearse el cargo del club en esta nueva era que deberá venir tras el mal rato con Gabriel Raimondi.

Lea también: América celebra refuerzo contra Alianza: confirman regreso de referente

En los próximos días se dará a conocer la decisión final ya sea con Alexandre Guimaraes que es el candidato por parte de Marcela Gómez o si el elegido será Juan Cruz Real que es el que quiere Tulio Gómez.