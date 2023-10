Guimaraes confesó a cuál equipo del FPC NO dirigiría: "Jamás, ni siquiera se me pasa por la cabeza"

Alexandre Guimaraes se convirtió en un referente del América de Cali, incluso su salida fue catalogada como "injusta" según varios aficionados, en vista de que en el primer semestre de 2023, el desempeño del equipo no fue malo.

Asimismo, el haber sido el técnico campeón de la Liga 2019-2 (primer título luego del ascenso) fue clave para meterse en el corazón de un buen número de aficionados del América, pese a que después recaló en Atlético Nacional.

No obstante, el entrenador de 63 años también tiene un gran cariño por América y todo su entorno -más allá de haber sido DT de Nacional- y luego de culminar su segundo paso como entrenador de los Escarlatas, confesó a cuál equipo colombiano nunca dirigiría.

Vea también: [Video] Madre de Lucas González cambió la letra de un cántico de la hinchada del América

Alexandre Guimaraes confesó a cuál equipo colombiano nunca dirigiría

"Nuestras dos oportunidades (2019-2020 y 2022-2023), nuestros 102 partidos, todo el tiempo que estuvimos en América, nos dan pie para haber ingresado en este lugar de entrenadores y cuerpos técnicos muy respetados", dijo de entrada el DT brasileño.

Por ende, Guimaraes fue claro al apuntar: "No, jamás, no puedo dirigir a Cali, no solo yo, otros colegas que han estado en América han dicho lo mismo", reconociendo que si en algún momento llegara una oferta del Azucarero, su respuesta sería 'NO'.

"Esto jamás, ni siquiera se me pasa por la cabeza", finalizó Guimaraes en Caracol sobre la posibilidad de dirigir al Cali -que solamente se planteó en un caso hipotético-, guardando respeto por América, su dirigencia y su hinchada.

Le puede interesar: [Video] Recogebolas salvó al Huila de la derrota: polémica acción en el último minuto

Cabe recordar que Guimaraes estuvo muy cerca de ser el nuevo técnico de Deportes Tolima hace algunas semanas tras la renuncia de Juan Cruz Real, sin embargo algunas diferencias económicas impidieron que se firmara el acuerdo.