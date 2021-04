Guimaraes cree en la remontada: "Salimos heridos, pero no liquidados"

Alexandre Guimaraes, técnico de Atlético Nacional, habló en rueda de prensa luego de la derrota 1-0 en la ida de los cuartos de final de la Liga Betplay. El entrenador del conjunto antioqueño sabe que sus dirigidos no jugaron de la mejor forma, pero cree seriamente en la remontada en el Atanasio Girardot.

"El resultado de este partido no define el pase a la siguiente ronda, no era lo que vinimos a buscar. El equipo mantuvo una postura donde el rival no logró tener muchas situaciones de gol, más allá de una en el primer tiempo y otra en el segundo donde llegó el gol", abrió su intervención Guimaraes, que piensa en la remontada.

"Mi análisis radica en que terminó una fase donde terminamos líderes en nuestra zona, ahora llega otra fase, donde tenemos 90 minutos para buscar la diferencia que nos permita clasificar a las semifinales”, agregó el entrenador.

Ahora, tras perder el primer duelo de cuartos, Nacional tendrá otros 90 minutos para demostrar que tiene con qué estar en las semifinales del fútbol colombiano.

Uno de los factores a mejorar de cara al futuro es el rendimiento en condición de visitante, pues es ahí donde el equipo antioqueño falla. “De visitante, el equipo cae muchas veces en el juego del rival", puntualizó.

Por último, respecto al gol en contra recibido que le dio la ventaja a La Equidad, el estratega puntualizó: "Fue una desconcentración, ganaron un duelo donde llegaron con ventaja al área, pero la jugada del primer tiempo de ellos nos ganó bien la espalda y al final pudo resolver el arquero [Aldair] Quintana. Salimos heridos, pero no liquidados y bajo esa premisa debemos afrontar el partido de vuelta”, concluyó.

La vuelta de la llave de cuartos se jugará el próximo fin de semana en el estadio Atanasio Girardot.