Guimarães le puso la lápida de Rodallega en América; explicó por qué no lo ficharon

Por otra parte, Guimarães argumentó que su prioridad era que Adrián Ramos renovara con el club. Además, el brasileño cuenta con otro delantero en sus filas como Daniel Mosquera, surgido de la cantera escarlata. Eso sin mencionar que Carlos Darwin Quintero se incorporó al club para este 2023.

Por último, el entrenador defendió su decisión de no traer a Rodallega con la siguiente frase: "No soy 'El César' para bajar el pulgar y decir 'Aquí no'. Ojalá fuera el César, pero no tengo el poder".

El cuadro vallecaucano tendrá su debut en la Liga Betplay 2023 jugando como visitante ante Deportes Tolima en Ibagué.

