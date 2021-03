Guimaraes, orgulloso del triunfo de Nacional y la actitud de sus dirigidos

Atlético Nacional derrotó 1-0 al Junior en el Atanasio Girardot y sumó tres puntos importantes que lo mantienen entre los ocho mejores de la tabla de posiciones. El equipo consiguió una victoria con sufrimiento y el técnico Alexandre Guimaraes resaltó el desempeño de sus futbolistas en el complicado duelo.

“A mí me gustó todo, porque no es fácil enfrentar a un equipo como Junior, con los cambios que hicimos hoy. Hicimos varios planteamientos sabiendo que debíamos jugar varias caras. Le dimos espacio ya que tuvimos un gran desgaste en Copa Libertadores, pero hay que tomar estas decisiones. He visto un compromiso tremendo de los jugadores y eso me hizo entender cómo jugar el partido en diferentes partidos”, dio su balance el timonel del 'verdolaga'.

Sobre cómo se dio el resultado, Guimaraes explica que por momentos se vieron superados, pero lograron enfocarse en sacar los tres puntos y manejar los ritmos del encuentro.

“El juego hay que sufrirlo siempre. Acá a veces entendemos el juego como que no vamos a sufrir. Hay momentos en los cuales el equipo tiene que apretar los dientes y eso se lo dije a los jugadores en el entretiempo”, puntualizó.

Por otro lado, respecto a la participación en Copa Libertadores, el estratega sabe que se debe manejar la plantilla de la mejor manera para evitar lesiones.

“Las cargas las estamos administrando con estos cambios en la titular. En el entretiempo hablamos de encausar el partido a lo que lo llevamos al segundo tiempo”, concluyó.

Atlético Nacional es sexto con 21 puntos y una diferencia de gol de 12 tantos.