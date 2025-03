Gustavo Florentín destapó cruda realidad con Bucaramanga: “Fue cruel”

Atlético Bucaramanga no dio ninguna espera en el proceso de Gustavo Florentín como el director técnico. El paraguayo dejó grandes sensaciones con el Deportivo Pasto en el semestre pasado y quiso plasmar la misma idea en el cuadro santandereano, incluso, lo intentó al fichar jugadores que dirigió en el equipo volcánico como Kevin Londoño y Diego Chávez.

Sin embargo, la gestión del timonel paraguayo no duró mucho en Atlético Bucaramanga. Pese a demostrar un buen juego semana tras semana, esos resultados no fueron positivos. Dejó el barco con solo una victoria. De hecho, apenas salió el entrenador, los ‘Leopardos’ que disputarán Copa Libertadores regresaron a la victoria ante Alianza Valledupar de visitante y acumulan dos partidos sin derrotas.

Vea también: Bucaramanga confirma radical decisión para la Libertadores tras la llegada de Leonel Álvarez

Para las pretensiones de Gustavo Florentín, la Liga BetPlay y el fútbol le dieron una revancha. No duró mucho sin trabajo, pues, el entrenador paraguayo fue confirmado como el nuevo director técnico de Águilas Doradas. Esta gestión también ya ha dado de qué hablar con el primer triunfo de los antioqueños contra Envigado.

En el programa de Antena 2, Planeta Fútbol Gustavo Florentín fue entrevistado y reveló detalles de su salida de Atlético Bucaramanga, sentenciando que fue cruel su etapa y que nunca le había pasado eso en ningún cargo que ha tenido en su trayectoria.

“CREO QUE FUE UN POCO CRUEL”, GUSTAVO FLORENTÍN SOBRE SU SALIDA DE BUCARAMANGA

Sin duda alguna, no iba a esquivar las preguntas acerca de su adiós del cuadro santandereano. Gustavo Florentín indicó que, “tuvimos una racha de malos resultados que a la larga no nos ayudó para continuar con el proceso que estábamos realizando. Hacíamos muy buenos partidos, pero al final no ganábamos y el club necesitaba conseguir resultados inmediatos”.

Posteriormente, indicó que fue increíble lo que les pasó y que nunca les había sucedido, “hubo partidos que dominábamos, pero al final terminábamos cediendo los puntos y bueno, el fútbol fue un poco cruel en ese lapso de Bucaramanga porque el buen trabajo no fue acompañado por los resultados”.

Le puede interesar: Confirmado el nuevo equipo de Gustavo Florentín en la Liga Betplay

Sobre la decisión del Bucaramanga, Gustavo Florentín afirmó, “el fútbol cada vez tiene menos paciencia en general. Hoy en día exigen el resultado inmediato. Hay clubes que tienen más paciencia, pero yo entiendo los códigos que hay en esto. Me hubiese gustado continuar porque lo veíamos mejor al equipo, pero entendíamos la presión de la institución. Había una preocupación. Estoy con la conciencia tranquila”.

Relató que esto sirve como experiencia, pues fue la primera vez que no se consiguieron resultados en su carrera como director técnico. Ahora tendrá su tercera etapa en la Liga BetPlay con Águilas Doradas, “tuve una reunión porque fue rápido realmente. Analizamos la posibilidad de poder venir. Valoramos muchas cosas del presidente de Águilas”. El entrenador no podrá dirigir por estos seis meses, pero no dudó en tomar el cargo.