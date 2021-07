Gustavo Torres habló de los problemas que en el pasado tuvo con Osorio en Nacional

América de Cali confirmó el fichaje de Gustavo Torres y de inmediato los hinchas mostraron su descontento en redes sociales. La trayectoria del jugador fue el principal problema que vieron los fanáticos, ya que el jugador siempre se ha caracterizado por ser indisciplinado. Incluso, en Atlético Nacional tuvo un episodio negativo con Juan Carlos Osorio.

Las actitudes del futbolista hicieron que el propio entrenador le diera vía libre a que se fuera del club: "No tengo conocimiento de la posibilidad de míster Torres de ir al fútbol brasilero. ¡Ojalá! Sería muy bueno por él y por el club. Yo creo que Gustavo ha dado muestras claras de… que le cuesta la disciplina, que le cuesta manejarse bajo parámetros de comportamiento colectivo", aseguró el timonel en su momento.

Al respecto, Torres habló con ‘Zona Libre de Humo’ y respondió que eso es cuestión del pasado, agradece la nueva oportunidad que le da el entrenador y espera no defraudarlo. "El pasado queda en el pasado, por más que se hayan dicho cosas que no han sido. Pero bueno, si Dios, la vida y el profe [Osorio] me está dando otra oportunidad es porque algo bueno hice en el pasado, no todo ha sido malo", indicó el delantero.

Respecto a lo que ha cambiado tras su paso por el fútbol de Brasil, el atacante le explicó a la hinchada que es otro y que físicamente está en plenas condiciones. "En lo personal, estoy bien futbolísticamente listo para debutar. El hincha del América puede estar tranquilo porque por mi cabeza solo pasa hacer las cosas bien e ir por el título", remarcó.

Asimismo, después agregó que lo que haga en la cancha cambiará la opinión de los hinchas.

"Es normal que el hincha tenga su comentario positivo o negativo, yo estoy tranquilo porque he adquirido experiencia y no creo que vaya a tener los mismos errores", sentenció.