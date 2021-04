Habló Luis Fernando Montoya: su relación con Once Caldas y el desplante que le hicieron

El legendario técnico Luis Fernando Montoya, quien fue campeón con Once Caldas en la Copa Libertadores 2004, habló sobre el pálido presente del cuadro manizalita y cuestionó fuertemente la directiva del club tanto con él como en aspectos deportivos.

“Lo que ha pasado es que los directivos actuales, por el afán de vender y beneficiarse, lo digo como lo siento, no les interesa el rendimiento del equipo. Simplemente el objetivo terminando diciembre es vender uno o dos jugadores”, señaló Montoya en un foro de el diario ‘La Patria’ de Manizales.

"A mí no me pueden decir que el equipo del año pasado era malo, no me pueden decir que el equipo de ahora es malo, lo que pasa es que el reflejo de los directivos. El afán de vender ha llegado a que el futbolista no piense en la institución. Piensa en la transacción", agregó el ídolo del blanco sobre el mal proceder de los directivos en materia deportiva.

También se refirió a la posibilidad de volver a dirigir: "Me han hecho la pregunta: profe, si usted algún día se recupera volvería al Once Caldas. Y yo les digo, ahí mismo, pero nunca, nunca con los directivos de hoy en día. Soy abierto y sincero. Me gusta el directivo que va de frente, que es sincero, que es honesto, que quiere y ama a su ciudad y le da alegría al aficionado".

Y cerró con otra crítica hacia la actual directiva del equipo blanco: "Mi relación con el Once Caldas es ninguna. No volví hablar con ellos desde hace dos años, alguien estaba enfermo, me dijeron que lo llamara para darle un poco de ánimo, lo hice y no más. Lo último del dinero y del partido que se me debe, que esa plata la podían cobrar los hijos de los hijos de mi hijo. Con eso me dijeron mucho y por eso no volví hablar con esa gente. Con ese tipo de personas no se puede hablar porque no son humillantes, sino personas que creen que el dinero lo es todo en la vida y el dinero no lo es todo en la vida".