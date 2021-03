Habló Marco Pérez: su meta goleadora con Deportivo Cali y la ausencia de Palavecino

“En los primeros partidos he venido mejorando de a poco el ritmo porque venía un buen tiempo sin jugar porque salí de Arabia con poco fútbol desde octubre… Uno como delantero nunca puede estar desesperado, a parte el equipo venía ganando de a poco y si uno se desespera no va a marcar nunca; yo tuve paciencia hasta que marqué dos goles y de a poco he podido mejorar”, señaló Pérez, quien estará inicialmente hasta diciembre.

“En las primeras fechas me costó la falta de ritmo, me veía aparatoso con la pelota y el ‘profe’ me entendió. Puse de mi parte para ponerme en forma y aproveché todos los minutos hasta que se me abrió el arco y siento que ya tengo ritmo”, subrayó Marco Pérez.

Luego se refirió a su compañero de ataque: “A Ángelo Rodríguez lo conozco muy bien, le he dicho que debe estar tranquilo para marcar, pero él está aportando mucho al equipo y es lindo reencontrarse con esa gente con la que uno ya fue campeón (en Tolima) y esperamos tener la oportunidad de pelar un nuevo título”.

También habló sobre la ausencia de Agustín Palavecino, mediocampista ofensivo que partió hacia River Plate: “La verdad no es que haga falta un jugador que nos surta... Palavecino era un jugador diferente que te pone el balón en todo lado, pero igual a nosotros nos han quedado opciones de gol y no hemos sabido aprovechar, por eso hemos trabajado para mejorar e insistir hasta que uno llegue a marcar goles. Con ‘Pala’ teníamos un sistema con el que podíamos jugar con un solo punta porque generábamos más fútbol. Sin embargo, al equipo lo he visto bien dándole buen trato al balón. El partido contra Santa Fe fue el único en el que perdimos la posesión”.

Cuando le indagaron por su meta de artillero en el torneo, comentó: “La verdad no tengo una meta de goles, pero quiero marcar mucho. No me desespero porque veo que la tabla de goleadores está liderada por uno que lleva 6 (Agustín Vuletich de Medellín) … Vamos por el camino correcto hacia el título, el equipo día a día trabaja mejor. Lo importante es que en la recta final podamos estar todos bien”.