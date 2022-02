¿Habrá un fichaje más en Santa Fe? Lo que dijo Cardetti tras derrota ante Pereira

Independiente Santa Fe cayó ante Deportivo Pereira por la sexta fecha de la Liga Betplay, por lo que perdió su invicto en el presente campeonato. Ante este hecho, el estratega Martín Cardetti no ocultó su malestar, pero le restó importancia, ya que “hicimos un buen segundo tiempo, más allá del error que cometimos que nos cuesta el gol. Lo fuimos a buscar, no se nos dio, pero bueno, en ese sentido queda la tranquilidad que el equipo reaccionó”.

No obstante, el timonel argentino se refirió a la posibilidad de sumar un hombremás a la nómina, teniendo en cuenta que ante los ‘matecañas’ se lesionaron el goleador Wilson Morelo y el portero Leandro Castellanos.

Según el timonel ‘cardenal’ “no creo que haya que reforzar nada”, a pesar de que es consciente que el campeonato no para, pues “llevamos dos meses que no paramos, domingo, miércoles, domingo. Todos son contracturas, el único es Wilfrido y seguramente estarán todos los que no estuvieron hoy, para el duelo a mitad de semana ante el Deportes Tolima que viene liderando la tabla de posiciones.

Sobre la lesión de Morelo, el técnico dio un parte de tranquilidad al decir que “tuvo una contractura en el aductor, por precaución salió para que no sea nada más grave”.

Santa Fe, con la derrota, quedó ubicado en la sexta posición con nueve puntos, por lo que en el estadio Manuel Murillo Toro espera regresar a la victoria para recortarle unidades al Tolima que es líder solitario.