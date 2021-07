Harold Preciado: América, otras ofertas que tuvo y su decisión en el Cali

Harold Preciado regresó al fútbol colombiano para defender los colores de su querido Deportivo Cali. El atacante habló en el programa Pregunta Petiso sobre la decisión de regresar al cuadro ‘azucarero’, las ofertas que hubo en el camino y sobre un posible interés del rival de patio, América.

En primer lugar, el atacante indicó que hubo algunas ofertas desde otras ligas del mundo como de Turquía, por ejemplo, pero se decidió por el Cali: “Hablamos bien con mi empresario. No era una decisión fácil porque la oferta de Turquía era económicamente muy buena, pero eso pasó a un segundo plano”.

Asimismo, Preciado dejó claro que su intención es “estar cerca a mi familia y el cariño de la gente en Cali me hizo quedar. Cuando terminé el contrato en China se acercaron otros equipos a decirme que siguiera, pero tomé la decisión de venirme”.

Preciado resaltó que “llevaba cuatro años allá (China) y no fue tan fácil”, pues tenía en mente tomarse unos días de vacaciones, pero se le dio la oportunidad de entrenar con el equipo caleño y fue ahí cuando se reunió con el “presidente y el profe (Alfredo) Arias, los compañeros me decían que querían que me quedara. Yo empecé a hablar con Cali hace un mes y quería quedarme, pero había varias ofertas”.

Finalmente, confesó que si lo hubiese contactado el dueño del América de Cali, Tulio Gómez, hubiera dicho que “muchas gracias por el ofrecimiento, pero no. Yo por ahora solo tengo mi cabeza en el Cali, no tengo ningún otro equipo”.