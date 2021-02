Harold Rivera, contento con el triunfo de Santa Fe: "El juego cada día me gusta más”

Independiente Santa Fe consiguió un gran triunfo ante Boyacá Chicó al derrotarlo por 2-0 en un juego donde la confianza regresó al equipo 'Cardenal', que lucha por subir posiciones en la punta y volver a pelear el título.

El técnico Harold Rivera destacó el desempeño de sus dirigidos y subrayó la manera en que ejecutaron la idea de juego. “Estamos mostrando solidez y no recibir goles da muestras del trabajo que se hace desde el primer hombre en ataque. Estoy contento porque no nos marcan y en goles en contra estamos en saldo positivo. El juego del equipo cada día me gusta más”, destacó.

Fue muy positivo la manera en que Santa Fe afrontó el juego, pero Rivera quiere seguir mejorando y asegura que necesita mayor tranquilidad y un plan B si hay lesionados, etc.

"Me gustó el primer tiempo, para el segundo tiempo no estamos tan acostumbrados a jugar atrás. Chicó es un equipo que presiona y propone. Ellos tuvieron doble oportunidad de marcar, pero nosotros somos un equipo que sabe jugar. Hay tranquilidad porque sabemos lo que se puede afrontar, igualmente necesitamos un plan B”, indicó.

Rivera también fue autocrítico con su escuadra y señaló los errores ante un Chicó que aparentemente es un equipo débil. “Con Chicó vivimos las dos caras de la moneda. Le hemos dado la oportunidad a varios chicos para jugar. La seguidilla de partidos carga y por eso hay que mirar otras opciones. Tenemos un ritmo de partidos importante y el tiempo de trabajo es corto”, concluyó.

Con este triunfo, Santa Fe ya es segundo del campeonato con 20 puntos en 8 partidos jugados y una diferencia de gol de 6 tantos.