Harold Rivera: "La serie está difícil, pero no imposible"

Luego de caer 3-1 en Barranquilla por el partido de ida de los cuartos de final ante Junior, el estratega de Independiente Santa Fe, Harold Rivera resaltó en la rueda de prensa posterior al encuentro que, si bien es cierto, “la serie está difícil, no es algo imposible. Nosotros conocemos lo que podemos dar en condición de local, al frente habrá un rival digno de respeto, pero dependemos de nosotros, este partido dura 180 minutos”.

Asimismo, indicó que “ese gol que marcamos nos da vida para lo que resta, dependemos de nosotros, ojalá el próximo domingo podamos revertir la serie frente a un rival difícil”.

Harold Rivera es consciente que “Santa Fe no tuvo la claridad que lo ha caracterizado, recibimos 3 anotaciones, no será fácil, pero no es imposible, hay que luchar hasta último momento, confío en el equipo”.

“Tratamos de siempre tener una idea clara de juego, de crear la mayor cantidad de posibilidades, de marcar y evitar que nos lleguen al arco, desafortunadamente, por virtud del rival, también nos convierten. En la charla técnica previa a un juego con Junior siempre hablo de un equipo de elaboración y efectividad, Miguel Borja nos ha hecho ese gol en repetidas ocasiones y seguimos cometiendo el mismo error, nos faltó estar más atentos, nos han lanzado centros y pases desde los costados y nos están haciendo daño”, fueron las palabras de Rivera.

Hay que recordar que el cuadro santafereño a mitad de semana recibe en la segunda fecha de la Copa Libertadores a Fluminense y el próximo domingo se verá nuevamente con Junior por el compromiso de vuelta en la capital colombiana, donde tendrá que remontar el 3-1 que consiguió en el estadio Metropolitano.