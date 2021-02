Harold Rivera lamenta no convertirle a Medellín: "Nos vamos con el sinsabor de no haber ganado"

Independiente Santa Fe recibió en la fecha 8 de la Liga Betplay a un Independiente Medellín que llegaba a El Campín con el ánimo de vencerlo para seguir escalando en la tabla de posiciones. No obstante, el partido finalizó 0-0, ya que el ‘expreso rojo’ no logró convertir las oportunidades de gol que tuvo y por ende, su estratega Harold Rivera lamentó no haber conseguido los tres puntos que los acercaran al líder de la liga, Deportivo Cali.

"Si bien generamos opciones, nos vamos con el sinsabor de no haber ganado porque hicimos todo el partido, desde el primer minuto hasta el 90. Hoy desafortunadamente el arco no se nos abrió, quizá merecíamos más”.

Asimismo, recordó que si bien es cierto al ‘León’ le cuesta definir en algunas situaciones, es un problema general del FPC: “Es una materia pendiente en muchos equipos, no solo en Santa Fe. Ingresó un rato Andrés Rentería que ha jugado en esa posición y quizá no tuvimos la respuesta que esperábamos, pero lo importante es que la idea está. Debemos mirar cómo marcar y trabajar la pelota quieta, buscaremos las alternativas para hacerlo.

Por otra parte, Rivera resaltó la importancia que tiene conseguir puntos contra los grandes de la Liga Betplay: “Sumar contra América y Medellín también es importante, Siempre queremos ganar, a veces no se puede, pero siempre lo intentamos. No es el desespero, al frente tenemos rivales que se preparan para hacer las cosas bien, Medellín ha sacado resultados de esa forma. En un partido tan cerrado cuento cinco o seis opciones de gol. Entonces, creo que es importante que creemos las opciones".

Finalmente, el entrenador del equipo bogotano confía en que sus delanteros vuelvan a convertir para quedarse con las tres unidades fecha tras fecha y de esta manera conseguir el primer objetivo que es entrar a la fiesta de los ocho: “Trabajamos para eso, para moverlos de un lado a otro, romper ese bloque. Dejan pocos espacios e igual le generamos opciones de gol. Preocupante que no hubiéramos generado ninguna. Dios quiera que se les abra el arco a nuestros delanteros, son los primeros que tienen esa obligación de marcar, no están finos, pero esperamos que se les abra”.