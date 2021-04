Hárold Rivera, molesto con Santa Fe: “no me gustaron muchas cosas”

Independiente Santa Fe desperdició la oportunidad de tomar distancia en la lucha por la clasificación. Los cardenales igualaron sobre la hora 1-1 ante Deportivo Pereira en el estadio El Campín y no pudieron escapar de la zona más congestionada de la tabla de posiciones. El cuadro rojo tiene 27 puntos a tres fechas del final.

Hárold Rivera, técnico del ‘León’, mostró su malestar por el resultado. De entrada dijo que no le “gustaron muchas cosas del equipo”, explicando luego que “hubo malas entregas y desde ahí cortamos mal el juego. Estábamos caminando la cancha y ese no es el equipo”. También dijo que no le “gustaron ciertas partes del partido, lo intentábamos, pero no encontrábamos el camino adecuado”.

El entrenador de Santa Fe incluso fue más crítico cuando se refirió al segundo tiempo del partido. “Nos faltó más entereza y jerarquía para terminar las situaciones de gol que generamos, sobre todo en esos últimos minutos. Es algo que debemos corregir porque se vienen cosas más difíciles” pensando en el remate del ‘todos contra todos’.

Sobre las opciones de clasificar a los cuadrangulares, dijo que hubo “dos equipos con necesidades diferentes, pero si nosotros queríamos dar un paso hacia la clasificación, teníamos que ganar hoy. Pero no salimos como debíamos salir, fuimos demasiado imprecisos y caminamos la cancha en el primer tiempo. Se empató el partido, pero lo queríamos ganar, estoy molesto por esa situación porque debemos ser contundentes”.

Los partidos que le quedan a Santa Fe en el ‘todos contra todos’ de la Liga Betplay

Luego del empate ante Pereira en la fecha 16, Independiente Santa Fe afrontara los últimos tres partidos de la fase regular. El primero de ellos será de visitante frente a Alianza Petrolera, antes de afrontar el clásico ante Millonarios en la fecha 18. Para la última jornada, los rojos de Bogotá visitarán a La Equidad en Techo.