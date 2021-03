Harold Rivera no aguantó más y criticó la actitud de los jugadores de Envigado

Harold Rivera, técnico de Independiente Santa Fe, habló tras la derrota de sus dirigidos ante el Envigado en un duelo donde, según él, los jugadores del equipo naranja no respetaron el 'juego limpio'. Por tal motivo el entrenador se despachó en contra de la actitud de los futbolistas del cuadro antioqueño.

Puede ver: Santa Fe no pudo contra Envigado y perdió la oportunidad de ser líder

"El primer [gol] me parece que no es justo, porque ya nos ha pasado dos veces. En esta ocasión no se pitó la falta y le entregamos el balón al rival por juego limpio", dijo Rivera que siguió la crítica porque le pareció muy injusto.

"Pregonamos de juego limpio, pero va a tocar no hacerlo. Ya les dije a mis jugadores que no más, vamos para adelante. Las dos veces que lo hemos hecho, nos han cobrado", sentenció enojado el timonel de Santa Fe.

Por otro lado, el entrenador dio su análisis del juego de sus dirigidos y resaltó errores y fortalezas. "A nosotros nos faltó efectividad, a pesar de que tuvimos la pelota nos dejamos enredar y no generamos con mucha claridad. En un error nuestro, en un cambio de frente que nos corta, resultamos perdiendo el partido", puntualizó.

Respecto a la posesión del balón y la falta de profundidad en la segunda parte del juego, el estratega dijo: "De nada sirve sostener la pelota y no generar situaciones de gol. Me voy molesto porque teníamos que definir. Nos duele la derrota. Hay que seguir trabajando, llevamos tres partidos seguidos que nos marcan dos goles y me preocupa. Hemos tenido errores en la parte individual. Ahora se viene una seguidilla de partidos, y hay que recurrir al trabajo que se ha venido haciendo. Esto nos deja enseñanzas, quedan pocas fechas y tenemos que clasificarnos rápido", concluyó.

Lea también: Millonarios y Santa Fe se pelearían por fichar a la 'joya' de Fortaleza

Independiente Santa Fe se mantiene tercero con esta derrota con 22 puntos en 12 partidos jugados y una diferencia de gol de seis.