Harold Rivera se refirió sobre su continuidad en Santa Fe

Independiente Santa Fe inició con pie izquierdo el campeonato de la Liga Betplay. El cuadro que dirige Harold Rivera cayó ante el Deportivo Cali, por lo que se empezó a especular sobre la continuidad del estratega tolimense.

Y es que los resultados no acompañan a Rivera. En el primer semestre quedó eliminado con el club bogotano en los ‘Playoffs’ del campeonato colombiano y además, hizo una penosa campaña en la Copa Libertadores, donde solamente hizo tres puntos y no ganó ningún partido.

Por tal razón, el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez indicó en sus redes sociales que hasta la fecha, hay Rivera para rato, ya que el estratega había dicho que “no ha pasado nada, no he renunciado y no me han pasado carta de renuncia”.

Hay que decir que en el momento no se ha especulado sobre los posibles sucesores de Harold Rivera; teniendo en cuenta que la idea es poder darle vuelta a los malos resultados, por lo que en la próxima fecha deberá enfrentarse ante Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López.

