Harold Rivera señala lo que le preocupa del rendimiento de su Santa Fe

Independiente Santa Fe empató ante el Deportivo Cali 1-1 en la Liga Betplay y el técnico Harold Rivera analizó el comportamiento de su equipo. El resultado, en el papel, fue positivo por haberse dado en condición de visitante, pero para el entrenador del 'Cardenal' se pudo ganar el compromiso.

Varios puntos claves del encuentro analiza Rivera, como el momento en el que Santa Fe tenía un jugador más en el equipo y no consiguió tener superioridades para apoderarse de la pelota.

“Desde el inicio veníamos con la consigna de sumar. Queríamos darle una alegría a la afición por los 80 años de Santa Fe. Desde el principio se vio las ganas de ganar, por eso nos fuimos adelante en el marcador primero. En el segundo tiempo tuvimos la distracción y nos marcan”, aseguró el timonel.

Con un futbolista de más no se logró imponerse frente al Cali en el marcador: "Me voy tranquilo por la disposición del equipo, pero no conforme por el resultado del partido. Cuando ellos tuvieron 10 jugadores no encontramos el hilo conductor para descifrar cómo ganar”, indicó el timonel.

Por varios momentos Santa Fe se vio con dificultades para superar la defensa del Cali, que supo resguardarse apenas fue expulsado Guillermo de Amores al minuto 72'.

“El poderío del Cali se vio mermado por la buena presentación que hizo Santa Fe. Cuando ellos se quedaron con 10 jugadores debimos ser punzantes, pero no lo hicimos. Dimos cara, mostramos una cara, no estábamos contra cualquiera, durante un momento pusimos condiciones, pero infortunadamente no nos llevamos la victoria”, concluyó.

Santa Fe sigue arriba en la tabla en la tercera posición con 18 puntos y una diferencia de gol de 6 tantos. El Cali, en cambio, es puntero con 22 unidades.